Unbekannte Täter beschädigen Gräber auf Moerser Friedhof

Moers. In Moers waren Vandalen auf einem Friedhof in Meerbeck unterwegs. Sie haben dabei Gräber beschädigt und Grabschmuck entwendet.

Nach wie vor bleiben auch Friedhöfe nicht von Vandalen verschont. In der Zeit von Sonntag bis Montag randalierten Unbekannte auf einem Friedhof an der Lindenstraße in Meerbeck. Das teilt die Kreispolizei Wesel am Dienstag mit.

Dabei beschädigten die Täter mehrere Gräber und entwendeten Grabschmuck. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in dem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachten konnten.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841/171-0.

