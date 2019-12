Polizei Unbekannte stehlen in Moers Frontsensoren aus Neuwagen

Moers. Aus mindestens sechs neuen Audis bauten Unbekannte an der Rheinberger Straße in Moers die Frontsensoren aus. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Freitag (Nikolaustag), 17.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, waren bislang unbekannte Diebe in einem Autohaus an der Rheinberger Straße aktiv. Die Täter stahlen aus mindestens sechs Fahrzeugen der Marke Audi sogenannte Frontsensoren. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Moers unter 02841/1710 entgegen.