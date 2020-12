Unbekannte sprühen in Moers Riesen-Graffiti auf Schulwand

Moers. Eine Schule ist in Moers in der Nacht von Sonntag auf Montag von unbekannten Tätern heimgesucht worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Sonntag (20 Uhr) auf Montag (6.30 Uhr) in Moers das Gebäude der Anne-Frank-Gesamtschule an der Kopernikusstraße beschmiert. Das berichtet die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel.

Danach sprühten die Täter zwei großflächige Graffiti in weiß an die Fassade der Schule: Dabei handelt es sich um die Schriftzüge „REKOMONE“ (6 x 1 Meter) und „GOG“ (1 x 1,5 Meter). Sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen und den Verursachern bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.