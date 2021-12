Vandalismus Unbekannte machen sich in Moers an einer Schule zu schaffen

Moers. Der Zeitraum erstreckt sich von Donnerstag vor Weihnachten bis Montag nach Weihnachten. Die Täter beschädigten eine Scheibe einer Schule.

Auch in Moers waren Vandalen unterwegs, wie die Polizei am Dienstag mitteilt.

In der Zeit von Donnerstag, 23. Dezember, bis Montag, 27. Dezember, beschädigten demnach Unbekannte die Glasscheibe einer Tür an einer Schule auf der Johann-Steegmann-Allee in Moers-Meerbeck.

Das Glas der Scheibe ist komplett gesprungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841/171-0.

