Unbekannte knicken in der Moerser City Verkehrsschilder um

Moers. Es ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannte haben in Moers mehrere Verkehrsschilder samt deren Masten umgeknickt.

Die Polizei ermittelt wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Moers und sucht Zeugen.

Wie die Kreispolizeibehörde erst am Mittwoch mitteilt, ereignete sich der Vorfall bereits in der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Samstag um 6.45 Uhr. Mehrere Verkehrszeichen samt Masten auf der Diergardtstraße und der Filder Straße haben Unbekannte in diesem Zeitraum umgeknickt. Die Schilder ragten quer über den Gehweg und gefährdeten Fußgänger und Radfahrer. Zu Schaden kam glücklicherweise niemand, heißt es weiter in dem Polizeibericht.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese sich unter der Rufnummer 02841-1710 bei der Wache Moers zu melden

