Unbekannte brechen in Moers mehrere Firmenfahrzeuge auf

Moers. Böse Überraschung für mehrere Firmeninhaber: Ihre Fahrzeuge wurden aufgebrochen, Werkzeug wurde geklaut. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben in Moers sechs Firmenfahrzeuge aufgebrochen. Wie die Polizei am Montag berichtet, stahlen sie daraus in der Zeit zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 16 Uhr, verschiedene Werkzeuge.

Die Fahrzeuge standen an folgenden Orten: jeweils ein Mercedes-Sprinter an der Eichenstraße und Donaustraße, jeweils ein Ford-Transit an der Rominter Heide, Rathausallee und Theodor-Heuss-Straße sowie ein Mercedes-Vito an der Hochstraße. Die Transporter stammen von verschiedenen Firmen, die Polizei vermutet aber einen Zusammenhang. Sie bittet Zeugen, dass sie Hinweise unter der Telefonnummer 02841 / 1710 mitteilen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland