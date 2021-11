In Moers hat es am frühen Freitagmorgen einen Einbruch gegeben (Symbolbild).

Kriminalität Unbekannte brechen in Moers in ein Lottogeschäft ein

Moers. Am frühen Freitagmorgen hat es in Moers einen Einbruch gegeben. Das Ziel war ein Lottogeschäft. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Geschehens.

Die Pressestelle der Polizei im Kreis Wesel meldet einen Einbruch in Moers in der Nacht zu Freitag. Demnach brachen Unbekannte am frühen Morgen gegen 4.35 Uhr in ein Lottogeschäft am Länglingsweg ein. Nachdem sie sich Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafft hatten, durchwühlten sie laut der Mitteilung den Verkaufsraum.

Was sie bei dem Einbruch erbeuteten, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Moers unter 02841 / 1710 entgegen.

