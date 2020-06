Polizei Unbekannte brechen in Kamp-Lintfort in Maschinenverleih ein

Kamp-Lintfort. In Kamp-Lintfort sind am Samstag Einbrecher unterwegs gewesen. Ihr Ziel: die Räume eines Maschinenverleihs. Sie haben Beute gemacht.

Unbekannte sind in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Sonntag, 13.15 Uhr, in die Räume eines Maschinenverleihs an der Kruppstraße eingebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilt, durchwühlten sie zahlreiche Schränke und erbeuteten Bargeld.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kamp-Lintfort entgegen, Tel.: 02842/9340.