Umstrittener neuer Schlossplatz in Moers: Änderungen möglich

Moers. In Moers wird der Schlossplatz neu gestaltet. Es gibt Kritik. Nach einem Gespräch im Rathaus scheint jetzt Bewegung in die Sache zu kommen.

Die Stadt Moers und der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein (GMGV) wollen auch weiterhin bei der Gestaltung des neu geschaffenen Schlossplatzes zusammenarbeiten. Das ist laut einer Mitteilung das Ergebnis eines zweistündigen Gesprächs zwischen Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Vorstandsmitgliedern des GMGV.

„Wir sind dem Bürgermeister sehr dankbar, dass er die Initiative zu diesem sehr offenen und konstruktiven Gedankenaustausch ergriffen hat“, berichtet GMGV-Vorsitzender Peter Boschheidgen in der Mitteilung. „Der Bürgermeister hat deutlich gemacht, dass die öffentlich vorgetragene Kritik des GMGV sowohl in Teilen der Verwaltung als auch der Politik zu Irritationen geführt habe. Das bedauern wir, auch wenn es für uns keinen Grund gibt, zu einer anderen Bewertung in der Sache zu kommen.“

Soziale Medien: Übers Ziel hinausgeschossen

Boschheidgen räumt ein, dass Ton und Wortwahl einiger weniger Beiträge zur Neugestaltung des Schlossplatzes in den sozialen Medien deutlich über das Ziel hinausgeschossen seien. „In einem Fall haben wir deshalb sogar einen Facebook-Post von unserer Seite genommen. Der GMGV hatte darauf hingewiesen, dass entgegen früheren Planungen der neue Schlossplatz nunmehr komplett baumfrei ist und den Zustand vor und nach den Arbeiten fotografisch dokumentiert.

Er hatte eine Baumspende angeboten und zudem die Pflanzung weiterer Bäume im Randbereich des Platzes vorgeschlagen. Zudem kritisiert der Verein, dass neben dem Pulverhäuschen die ehemalige Grünfläche durch einen befahrbaren Schotterrasen ersetzt worden sei. Der GMGV fordert zudem, die Kleine Allee zu erhalten und jetzt schon Ersatzpflanzungen für die wegen ihres schlechten Zustands bereits abgeholzten Bäume vorzunehmen.

Boschheidgen: Bürgermeister zeigt großes Verständnis

„Der Bürgermeister hat großes Verständnis für unser Anliegen gezeigt und zugesichert, dass unsere Vorschläge eingehend geprüft werden“, so Boschheidgen in der Mitteilung. „Allerdings konnte und wollte auch Herr Fleischhauer keine Ersatzpflanzung auf dem Schlossplatz zusagen, weil es möglicherweise technische Gründe gebe, die dagegen sprechen könnten. Wir haben nach diesem Gespräch den Eindruck, dass die angebotene Baumspende sowie drei Baumnachpflanzungen am Westrand des Schlossplatzes und für die gefällten Kastanien an der Kleinen Allee auf Zustimmung des Bürgermeisters gestoßen sind.“

