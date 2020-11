Verkehr Umleitung wegen Baustelle an Düsseldorfer Straße in Moers

Moers. Enni muss einen Neubau an der Düsseldorfer Straße in Moers ans Kanalnetz anschließen. In Richtung Innenstadt ist dann eine Umleitung erforderlich.

In der Moerser Innenstadt entsteht an der Düsseldorfer Straße derzeit ein privates Mehrfamilienhaus. Für den Anschluss an den öffentlichen Abwasserkanal muss die Enni Stadt & Service ab Montag, 16. November, die Straße in Höhe der Hausnummer 18 für einige Tage einseitig sperren.

Der Richtung Innenstadt fahrende Verkehr muss die Baustelle dann ab der Kreuzung mit der Venloer Straße (Schaffrath) über die ausgeschilderte Umleitung über die Ruhrorter und Asberger Straße sowie den Geldermannshof und die Rheinhausener Straße umfahren. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle jederzeit passieren, so Enni in einer Mitteilung. Über die mit dem städtischen Fachbereich Straßen und Verkehr, der Polizei, der Feuerwehr und der Niag abgestimmte Baumaßnahme werden Anlieger der betroffenen Straßen auch schriftlich informiert. Enni will die Baustelle möglichst schnell, spätestens aber am 25. November abschließen.

Wer Fragen hierzu hat, kann sich unter der Rufnummer 02842/10 46 00 informieren.