Umgang mit Demenzkranken: Moerser Seniorenheim gibt Tipps

Moers. Zum Weltalzheimertag 2023 macht das Wohn- und Pflegezentrum Moers auf die Krankheit Demenz aufmerksam. Diese Hinweise gibt es für Angehörige.

Der Weltalzheimertag am Donnerstag, 21. September, soll darauf aufmerksam machen, dass allein in Deutschland über 1,8 Millionen Menschen leben, die an Demenz erkrankt sind. Ursache Nummer Eins dafür ist Alzheimer. Die Alloheim Senioren-Residenz „Wohn- und Pflegezentrum Moers“ an der Lotharstraße 12, in der über 50 demenziell Erkrankte betreut werden, nimmt den Weltalzheimertag zum Anlass, den eigenen Umgang mit den erkrankten Menschen zu erläutern.

„Wir wissen, welche Herausforderungen diese Krankheit für pflegende Angehörige mit sich bringt“, sagt Einrichtungsleitung Christian Storck. „Daher ist das Wissen rund um Alzheimer und die persönliche Haltung zum Betroffenen umso wichtiger.“ An oberster Stelle steht für die Expertin der professionelle Aufbau einer Pflegebeziehung: „Wir begegnen Demenzkranken genau wie unseren anderen Bewohnern auf Augenhöhe.“ Dabei sei eine wertschätzende Grundhaltung sehr wichtig. Damit vermitteln die Pflegekräfte, dass sie die Person so akzeptieren, wie sie ist. „Das ist für viele Demenzerkrankte erstmal etwas Neues. Wir geben ihnen das Gefühl, verstanden und angenommen zu werden. Denn wir schauen, welche Fähigkeiten die Person hat – und nicht danach, was sie nicht mehr kann.“ Das gebe den Bewohnern Sicherheit und wirke beruhigend.

Moers: Tipps für Umgang mit Demenz – Rat der Angehörigen ist wichtig

Um sie bestmöglich zu betreuen, suchen die Pflegekräfte den Rat der Angehörigen. „Sie kennen die Gewohnheiten, Wünsche und Bedürfnisse der demenziell veränderten Person am besten. Mit diesem Wissen können wir unsere Pflege noch individueller und besser ausrichten“, verrät Storck. Gibt es zum Beispiel Lieblingsgerichte, Waschrituale oder Lieder, die gezielt in den Pflegealltag eingebaut werden können. „Auch Gegenstände, die für die Person von großer Bedeutung sind, platzieren wir gerne in unserer Einrichtung. Das können Fotos sein, aber auch Bücher oder ein Radio “, so Storck.

Damit die Fachkräfte Sicherheit im Umgang mit demenziell veränderten Bewohnern haben, geben Experten in Schulungen regelmäßig ihr Wissen weiter. „Basis ist unser Demenzkonzept, in dem wir die Leitlinien unserer Pflege festgehalten haben“, erläutert Storck. Zudem dürfen die Mitarbeitenden eigene Ideen einbringen. So seien in der Einrichtung viele Angebote entstanden, die alle Bewohner regelmäßig begeistern, vom gemeinsamen Kochen, bis zu Ausflügen in der näheren Umgebung. „Mit all unserem Engagement und neuen Ideen ist es uns ein Anliegen, der Demenz ihren Schrecken zu nehmen“, unterstreicht Storck.

