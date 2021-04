Ulle Schauws steht auf Platz neun der Liste der NRW-Grünen

Am Niederrhein. Ulle Schauws ist auf Listenplatz 9 der Grünen NRW gewählt worden: ein aussichtsreicher Platz. Sie kündigt einen entschlossenen Wahlkampf an.

Bei der Listenaufstellung der nordrhein-westfälischen Grünen am vergangenen Wochenende wurde Ulle Schauws „auf den sehr aussichtsreichen Listenplatz 9“ gewählt. Das teilt jetzt ihr Krefelder Wahlkreisbüro mit. Die 54-Jährige ist Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Neukirchen-Vluyn/Moers/Krefeld. Die Krefelderin freut sich über das große Vertrauen ihrer Partei.

Ulle Schauws zog 2013 erstmals über Platz 13 und im Jahr 2017 über Platz 11 der Landesliste in den Bundestag ein. In den Umfragen liegen die Grünen im Bund stabil über 20 Prozent. Je nach Wahlergebnis könnte dies bedeuten, dass mehr als 30 grüne Abgeordnete aus NRW nach Berlin gehen werden, frohlocken die Grünen. Schauws‘ Einzug in den 20. Bundestag sei daher so gut wie sicher.

Man könne „auf meinen queerfeministischen und kraftvollen Wahlkampf und genau so auf meine entschlossene Politik für Selbstbestimmung für alle Menschen“ zählen, schreibt Ulle Schauws auf dem Social-Media-Portal Instagram. Im Bundestag hat sie zahlreiche Anträge und Initiativen erarbeitet: zu gleichem Lohn für gleiche Arbeit, einem umfassenden Gewaltschutz, einer besseren Finanzierung der Frauenhäuser und zur Repräsentanz von Frauen in Politik und Wirtschaft. In der Corona-Krise ist für Schauws vor allem die schwierige Lage der Frauen und Familien ein Thema. Sie drängt darauf, dass Frauen in systemrelevanten Berufen nicht als Verliererinnen aus dieser Krise hervorgehen dürfen. Ulle Schauws vertritt eine klare Haltung gegen Rechts.

Im Wahlkreis setze sie sich immer wieder für Projekte ein, die mit Bundesmitteln gefördert werden, dies in kollegialer Zusammenarbeit mit anderen Abgeordneten. Aktuell engagiert sich Schauws für mehr Trinkwasserschutz am Niederrhein und hat die Landesregierung und Ministerpräsident Laschet persönlich aufgefordert, dringend weitere Verbesserungen bei der Novellierung des Landeswassergesetzes vorzunehmen. (sovo)