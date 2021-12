Überraschungen an Samstagen für Besucher der Moerser City

Moers. Die Händler und Hauseigentümer wollen die Besucher der Moerser Innenstadt überraschen. An zwei Samstagen im Advent gibt’s Süßigkeiten und Musik.

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Moers wendet sich auch an den beiden nächsten Adventswochenenden mit besonderen Aktionen an die Besucherinnen und Besucher der Innenstadt.

Am kommenden Samstag, 11. Dezember, werden vier Mädchen in Engelskostümen durch die Quartiere ziehen und Äpfel und Süßigkeiten an Kinder verteilen. Am darauffolgenden Samstag, 18. Dezember, wird Dennis Bongardtz mit seinem Mobilfahrrad „Christmas BAK PIANO“ von 13 bis 16 Uhr in den Quartieren Weihnachtsmusik spielen.

Bereits am vergangenen Sonntag war ein Nikolaus unterwegs und hat kleine Überraschungen an die Besucher zwischen Kö, Neustraße und Altstadtdreieck verteilt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland