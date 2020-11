Übergangslösung beim Moers Festival im Jubiläumsjahr

Moers. Anfang Januar übernimmt Helene Lischka beim Moers Festival die Geschäftsführung von Claus Arndt. Sie tritt das Amt in einer wichtigen Phase an.

Beim Moers Festival übernimmt Dr. Helena Lischka ab 1. Januar 2021 die Geschäftsführung von Claus Arndt.

Lischka übernimmt die Funktion allerdings nur übergangsweise. Man wolle „genügend Zeit für eine öffentliche Ausschreibung“ haben, heißt es in einer Mitteilung des Moers Festivals. Lischka ist laut Mitteilung promovierte Betriebswirtin, studierte Ostasienwissenschaftlerin, Dozentin, Autorin von Fachbüchern und verfügt über einschlägige Praxiserfahrung.

Schon Erfahrung beim Moers Festival

Seit Januar 2020 unterstützt sie das Team der Moers Kultur GmbH bei der Konzeption und Umsetzung des Moers Festivals und war damit auch maßgeblich an der diesjährigen Online-Ausgabe beteiligt. Mit diesem Wissen und der Erfahrung freue sie sich darauf, das Festival in seinem Jubiläumsjahr vertreten zu dürfen. Claus Arndt, Beigeordneter der Stadt Moers, hatte im Juni bekanntgegeben, dass er das Amt der Geschäftsführung für die Moers Kultur GmbH Ende 2020 abgeben werde. Seine beruflichen Aufgaben, insbesondere in Zeiten der Corona-Pandemie, forderten ihn zu sehr, um weiterhin verantwortungsvoll der anspruchsvollen Aufgabe gerecht zu werden, das international renommierte Festival zu managen.

Nächstes Jahr steht die Jubiläumsausgabe an

Dies gelte umso mehr, da das Festival im kommenden Jahr sein 50. Jubiläum feiert und entsprechend noch größere Sichtbarkeit, regional, national und international haben werde. Die Aufsichtsratsvorsitzende Carmen Weist bedauert das Ausscheiden Claus Arndts in der Mitteilung sehr: „Claus Arndt hat mit Tim Isfort seit 2017 das Festival wieder für die Moerserinnen und Moerser erlebbar gemacht und es zurück in die Stadt geholt.“

Auch der Künstlerische Leiter Tim Isfort findet, dass Arndt eine große Lücke hinterlässt: „Claus‘ Herz schlägt für das Festival. Dies war von Beginn an spürbar und hat geholfen, Verbündete zu finden und neue Wege zu gehen. Außerdem hat es im Team mit ihm einfach menschlich gut gepasst.“ Arndt hatte die Geschäftsführung Ende 2016 von Dirk Hohensträter übernommen.