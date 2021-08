In Kamp-Lintfort ist ein Lottogeschäft überfallen worden. Jetzt sucht die Polizei Zeugen (Symbolbild).

Kriminalität Überfall auf Lottogeschäft in Kamp-Lintfort: Zeugen gesucht

Kamp-Lintfort. Bei dem Überfall in Kamp-Lintfort am Freitag hatte der Täter eine Pistole dabei. Er entkam mit der Beute. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Nach einem Überfall auf eine Lotto-Annahmestelle in Kamp-Lintfort am Freitag sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Laut einer Mitteilung der Polizei vom Wochenende wurde die Annahmestelle auf der Bürgermeister-Schmelzing-Straße am Freitag um 11.20 Uhr überfallen. Ein unbekannter Mann betrat mit einer schwarzen Schusswaffe die Annahmestelle und forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit seiner Beute flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Mittelstraße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, führten laut der Mitteilung nicht zum Auffinden des Täters. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt.

Diese Täterbeschreibung liefert die Polizei

Die Person wird von der Polizei wie folgt beschrieben: männlich, vermutlich Deutscher, ca. 183 cm groß, sehr schlank, bekleidet mit einem dunklen Oberteil und einer dunklen Hose. Bei dem Überfall trug der Täter eine Sturmhaube und führte eine schwarze Schusswaffe sowie einen weißen Stoffbeutel mit sich.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kreispolizeibehörde Wesel unter der Telefonnummer: 0281 /1070 zu melden.

