Soziales Über 100.000 Euro für die Vereine in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort. Die Sparkasse unterstützt Sport, Kinder und Jugendliche in Kamp-Lintfort: Geld für Matschanlagen, Bundesliga-Billardtische oder Schulprojekte.

Auch im schwierigen Jahr 2020 konnten die Kamp-Lintforter Vereine auf die Stiftungen der Sparkasse Duisburg zählen. 15 Vereine freuten sich über die Zusage von Fördermitteln und die Ausschüttung von insgesamt 103.650 Euro. Das teilt die Sparkasse mit.

Stellvertretend für alle Spendenempfänger 2020 erläutert das Kreditinstitut fünf geförderte Projekte in ihrer Pressemitteilung im Detail. Aus der Sparkasse Duisburg-Stiftung wurden neue und zeitgemäße Billardtische für den in der 2. Bundesliga spielenden PBC Joker Kamp-Lintfort mit einer Spende von 10.000 Euro finanziert. Die neuen Tische sind für den Spielbetrieb nun regelkonform und sogar für Welt- und Europameisterschaften zugelassen.

Der Verein Tanzzentrum Niederrhein konnte mit Hilfe einer Fördersumme von 1500 Euro seine langersehnte Spiegelwand im Tanzsaal finalisieren. 3100 Euro erhielt der VSK Kamp-Lintfort für die Modernisierung und Reparatur der Schlagwände, den Austausch der Wettkampfkugeln und der jeweils neun Pinne inklusive eines Ersatz-Sets. Somit sind alle Voraussetzungen gegeben, an der Westdeutschen Kegelmeisterschaft in 2021 teilzunehmen.

Die Freunde und Förderer der städtischen Gesamtschule Kamp-Lintfort erhielten aus der Stiftung „Kinder und Jugend in Kamp-Lintfort“ eine Fördersumme von 4075 Euro, um mit den Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 10 das aktive Filmprojekt „Darstellen und Gestalten“ durchzuführen. Bei dem Filmprojekt ging es um fotografische und filmische Grundlagen im Umgang mit einer Spiegelreflexkamera. Darüber hinaus lernen die Schülerinnen und Schüler die Aufgaben kennen, die sich hinter einem Film oder einer Fernsehaufzeichnung verbergen.

Kinder aller Altersklassen können auf der Matschanlage spielen

Auch der Förderverein der Bunten Welt bekam eine Spende aus dieser Stiftung. Lange wünschten sich die Kinder des Kindergartens eine Möglichkeit, sich im Sommer abzukühlen. Mit Hilfe von 2700 Euro ließ sich nun eine Wasser-Matschanlage realisieren. Mit Beteiligung der Kinder wurde sie so entworfen, dass Kinder aller Altersklassen dort vielseitig spielen und experimentieren können.

Die „Sparkasse Duisburg-Stiftung“, vor 16 Jahren bei der Fusion der Stadtsparkassen Duisburg und Kamp-Lintfort gegründet, stellt insgesamt 9 Millionen Euro zur Verfügung, ein Drittel der Erträge stehe Kamp-Lintfort dauerhaft zur Verfügung und werde an gemeinnützige Projekte in der Stadt investiert, heißt es in der Mitteilung.

Im Jahr 2010 wurde die Stiftung „Kinder und Jugend im Kamp-Lintfort“ ins Leben gerufen. Mittlerweile umfasst ihr Stiftungskapital nach Sparkassenangaben 2,4 Millionen Euro. Die Erträge aus dieser Stiftung bleiben ausschließlich in Kamp-Lintfort. Unter anderem werden die Aus- und Fortbildung sowie die Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen gefördert.

>>> Weitere Begünstigte<<<

17.000 Euro gingen an die Bernhardus Bruderschaft Rossenray für die Erweiterung der Luftgewehrschießstände.

5000 Euro erhielt der Interreligiöse Garten „EDEN“ auf der Landesgartenschau 2020

12.900 Euro hat Alemannia Kamp für die Modernisierung und Anpassung bestehender Vereinsanlagen zur Verfügung.

700 Euro gab für den TC Blau-Weiß für Padel-Equipment.

9000 Euro konnten für die nachhaltige Nutzung der Sparkassen-Promenade auch nach der Laga eingesetzt werden.

9500 Euro konnte der Förderverein der Grundschule am Pappelsee für die Einrichtung der Klassenräume nutzen. Weitere 19.875 Euro gab es für das Grüne Klassenzimmer.

2500 Euro können die Taucher Kamp-Lintfort in Anzüge für Kinder und Jugendliche investieren.

2800 Euro finanzieren den Freunden und Förderern der Ernst-Reuter-Schule das Projekt „Mein Körper gehört mir“.

3000 Euro flossen in den Terrassenbau des SCI:Jugendcafés.

