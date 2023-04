Wirtschaft Uber Eats in Moers: Neuer Lieferdienst geht an den Start

Moers. Der Essens-Lieferant Uber Eats will sich in Moers etablieren. 25 Restaurants sind dabei. In zwei Stadtteilen müssen sich Kunden noch gedulden.

In Moers ist eine neue Plattform für Essenslieferungen verfügbar. Ab Donnerstag kann man sich in der App von Uber Eats Gerichte aus 25 Restaurants der Grafenstadt nach Hause oder einen anderen Ort liefern lassen. Mit dem Startschuss in Moers ist Uber Eats mittlerweile in rund 70 deutschen Städten verfügbar, davon allein 26 in Nordrhein-Westfalen.

Die Auswahl sei vielfältig und reiche von regionaler Küche bis hin zu internationalen Gerichten, berichtet Uber Eats in einer Pressemitteilung. So liefert der Vietnamese „Hao Sen“ aus der Altstadt Sushi und exotische Bowls, der „Sucuk Palace“ von der Homberger Straße serviert Hot Cheese Sucuk, und vom Inder Sangha an der Uerdinger Straße kommen Currys. Man erhoffe sich durch die Zusammenarbeit mit uber Eats direkten Zugang zu Menschen, die Lust auf Pizza und Pasta haben und das „Scoozi“ vom Altmarkt vielleicht noch gar nicht kennen, wird Betreiber Hassan Issa zitiert: „Wir halten immer die Augen nach neuen Wegen offen, uns weiterzuentwickeln. Wir freuen uns auf den Start.”

Schon im vergangenen Jahr 4400 Besteklltversucher aus Moers

Moers habe definitiv Appetit auf Uber Eats: „Allein im letzten Jahr haben wir hier vor Ort mehr als 4400 Bestellversuche mit der Uber Eats-App registriert”, sagt Friedrich Kabler, Pressesprecher von Uber Eats, in der Pressemitteilung.

So funktioniert Uber Eats: Nutzer wählen ihr gewünschtes Gerichte über die App aus. Die Technologie im Hintergrund verbindet die Restaurants mit den Kurieren und Kunden. Der Kunde kann in der App nachvollziehen, wie weit der Zubereitungsprozess fortgeschritten ist. Bezahlt wird bargeldlos in der App, zum Beispiel mit Kreditkarte, per Apple Pay oder PayPal, aber auch Barzahlung ist möglich, versichert Friedrich Kabler.

Lesen Sie auch:Moerser Start-up sagt Lieferando den Kampf an

Die Kuriere von lokalen Lieferfirmen seien in der Regel mit Fahrrädern oder E-Bikes unterwegs. Für viele Gastronomen entfalle damit der Extraaufwand, eigene Lieferstrukturen zu etablieren. Die Lieferzeit von der Bestellung bis zum Kunden liegt bei Uber Eats weltweit im Durchschnitt bei unter 30 Minuten. Dies soll auch in Moers möglichst schnell erreicht werden.

Lesen Sie auch: „Flink“ gibt in Moers auf

Während Teile von Duisburg-Hochheide und Homberg von den Kurieren angefahren werden, wäre die Halb-Stunden-Frist bei Fahrten nach Kapellen und Holderberg wohl nicht haltbar, weshalb beide Stadtteile beim Uber-Start von der Lieferung noch ausgenommen sind. Dies würde sich aber ändern, erklärt Kabler auf Nachfrage. Der Lieferdienst wachse Schritt für Schritt. (wit)

https://www.ubereats.com/de

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland