Spaß an den Tummelferien in Moers haben nicht nur die Kinder, sondern auch die Betreuerinnen und Betreuer.

Freizeit Tummelferien in Moers werden „golden“ – und suchen Betreuer

Moers. Im Sommer erlebt Moers die 50. Tummelferien. Gesucht sind Betreuerinnen und Betreuer für die beliebte Ferienfreizeit. Wo man sich bewerben kann.

Die Tummelferien werden „golden“ – und wollen das groß feiern. Nach der Corona-Pause mit Ersatzprogramm starten am 26. Juni endlich die 50. Tummelferien. Dafür sucht das Kinder- und Jugendbüro der Stadt Betreuerinnen und Betreuer.

Für sie ist die große Ferienfreizeit ebenfalls ein Riesenspaß. Aber auch harte Arbeit, denn je nach Spielpunkt müssen bis zu 450 Mädchen und Jungen im Zaum gehalten werden. Wer Teil eines der Teams werden möchte, kann sich ab sofort bewerben.

Mitarbeiten können junge Frauen und Männer ab 16 Jahren. Wichtigste Voraussetzung: Freude an der Arbeit mit Kindern. Die Tummelferien finden in den ersten zweieinhalb Wochen der Sommerferien (26. Juni bis 12. Juli) statt. An sechs Standorten können Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 14 Jahren abwechslungsreiche Ferien verbringen. Die Betreuer haben die Aufgabe, die Kinder bei den täglich wechselnden Aktivitäten und Projekten zu begleiten und für Spaß zu sorgen. Für die Mitarbeit erhalten die Betreuer eine Aufwandsentschädigung.

Online kann man sich hier für die Spielpunkte Innenstadt (Freizeitpark), Kapellen (Spielhaus), Repelen (ReKi), Eick (Jugendzentrum), Asberg (Asbär) oder Meerbeck (Offene Einrichtung Römerstraße) bewerben. Weitere Informationen: Telefon: 0 28 41 / 201-834, E-Mail: tummelferien-innenstadt@moers.de.

