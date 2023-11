Trödelmarkt in Moers: Hunderte Besucher im Shopping-Fieber

Die beliebte Trödelmarkt-Reihe „Mädchenklamotte“ machte am Sonntag Halt in Moers. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher stöberten und handelten an den Verkaufsständen im Enni Sportpark Rheinkamp.

Moers. Beim Flohmarkt „Mädchenklamotte“ in Moers haben etliche Kleidungsstücke die Besitzerin gewechselt. So lautet das Fazit von Kunden und Händlern.

Der bunt gestreifte Winterpullover, die Jacke mit auffallend plüschigem Fell oder doch lieber der schillernde Schmuck mit viel Glamour? Für jeden Modegeschmack war am Sonntag beim Flohmarkt „Mädchenklamotte“ im Enni Sportpark Rheinkamp in Moers etwas dabei. Der Parkplatz war voll, die Halle, in der das durch Deutschland tourende Modespektakel stattfand, ebenso. Für einen Eintrittspreis von vier Euro ab zwölf Jahren shoppten hunderte Besucherinnen und Besucher fünf Stunden lang nach Lust und Laune.

An den Ständen bieten die privaten Händlerinnen und Händler verschiedenste Verkaufsmodelle an. Hinweisschilder wie „Jede Jeans fünf Euro von XS bis L“ oder „Paypal? Yes!“ zeigen an, dass sowohl günstig als auch flexibel mit verschiedenen Bezahlungsarten eingekauft werden kann. Auch Anprobieren ist an vielen Ständen kein Problem: Zahlreiche Händler haben einen Ganzkörperspiegel dabei, schwarze Pop-up-Umkleiden bieten Raum zur Anprobe.

Flohmarkt Mädchenklamotte in Moers: „Kleidung ist zu schade zum Wegwerfen“

Die Händler haben Kleiderstangen zum Trödelmarkt mitgebracht und ihre Stände liebevoll dekoriert. Nebst der farbenfrohen Kleidung an den Kleiderbügeln haben sie verschiedene kreative Ideen umgesetzt, um mehr Kundinnen und Kunden anzusprechen. Ein Hingucker ist etwa der Stand von Kristina Schinnler und Verena Schmidt. „Wir haben unsere Kleiderstange mit Glühbirnen verziert“, sagen die Moerserinnen lächelnd. Die beiden Mütter bieten Spielzeug, Umstandskleidung für Mütter sowie Kinderkleidung an, die ihren Kindern nicht mehr passt: „Die Kleidung ist noch so gut erhalten, dass sie zu schade zum Wegwerfen ist. Hier können wir die Sachen nachhaltig verkaufen“, erklären sie.

Weil es diesmal so viele Sachen sind, die sie verkaufen wollen, haben sie die Ware mit Sackkarre und Bollerwagen in die Halle transportiert. Wie sie den Mädchenflohmarkt insgesamt finden? „Sehr gut, wir sind zum zweiten Mal hier. Heute haben wir in einer Stunde so viel verkauft wie im vergangenen Jahr an einem ganzen Tag. Denn letztes Jahr lief parallel der verkaufsoffene Sonntag in der Moerser Innenstadt.“

Trödelmarkt in Moers – Kundin begeistert: „Markensachen zu kleinen Preisen“

An dem Stand ist Madeleine Maurer fündig geworden: Die Kundin kaufte einen bunten Schaukelmond für sieben Euro: „Der ist für meine Tochter. Der Flohmarkt ermöglicht, dass man Markensachen zu kleinen Preisen kaufen kann.“

Kleine Preise rief ebenso Händlerin Brigitte Anders aus Dinslaken an ihrem Verkaufsstand auf. Dort bot sie beispielsweise jede Jeans für zwei Euro oder Ledertaschen für 30 Euro an. „Die Leute sind zwar eher markenfokussiert, aber trotzdem schauen sie und sind interessiert“, sagt Anders und lobt die Abläufe des Second-Hand-Marktes in Moers. „Der Aufbau der Stände begann um neun Uhr. Alles war sehr gut geregelt.“

Mädchenflohmarkt in Moers: Weitere Termine und Infos zur Standgebühr

Die nächste Ausgabe des Trödelmarktes „Mädchenklamotte“ im Enni Sportpark (Am Sportzentrum 5, 47445 Moers) findet am Sonntag, 18. Februar 2024, statt. Weitere Termine sind für den 28. April und den 8. September angesetzt worden.

Wer an den künftigen Flohmarkt-Terminen selbst gut erhaltene Kleidungsstücke anbieten möchte, kann im Internet unter www.maedchenklamotte.de einen Verkaufsstand buchen. Die Standgebühr beginnt ab 15 Euro pro Meter Verkaufsfläche.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland