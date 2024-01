In der Fußgängerzone in Moers findet der große City-Trödelmarkt.

Moers und Umland Die Flohmärkte in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn locken normalerweise interessierte Fans an. Hier die Termine in Übersicht.

Für alle Schnäppchenjäger und Flohmarkt-Fans in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn gibt es auch in diesem Jahr zahlreiche Gelegenheiten, auf Trödelmärkten nach besonderen Fundstücken zu stöbern. Wir haben eine Übersicht der Floh- und Trödelmärkte zusammengestellt. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Falls ihr Trödelmarkt in die Liste aufgenommen werden wollen, dann melden Sie sich per E-Mail an lok.moers@funkemedien.de. Hier gibt es die Termine in der Übersicht:

Termine der Frauen-, Mädchen- und Kinderflohmärkte in Moers

Frauen-, Mädchenflohmarkt:

Datum: Sonntag, 18. Februar, Sonntag, 28. April und Sonntag, 08. September 2024.

Sonntag, 18. Februar, Sonntag, 28. April und Sonntag, 08. September 2024. Öffnungszeiten: 11:00 - 16:00 Uhr

11:00 - 16:00 Uhr Adresse: ENNI Sportpark Rheinkamp, Am Sportzentrum 5, 47445 Moers

ENNI Sportpark Rheinkamp, Am Sportzentrum 5, 47445 Moers Weitere Infos unter www.maedchenklamotte.de

Der Kinderflohmarkt

Datum: Sonntag, 25. Februar 2024.

Sonntag, 25. Februar 2024. Öffnungszeiten: 11 - 16 Uhr

11 - 16 Uhr Adresse: ENNI Sportpark Rheinkamp, Am Sportzentrum 5, 47445 Moers

ENNI Sportpark Rheinkamp, Am Sportzentrum 5, 47445 Moers Weitere Infos: Ein Besucherticket (ab 12 Jahre) kostet 4 Euro. Tickets bekommt man ausschließlich vor Ort an der Tageskasse.

Der City-Trödelmarkt in Moers lockt zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Fußgängerzone. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Trödelmarkt in der Moerser Innenstadt: Das sind die Termine 2024

Der Trödelmarkt in Moers- Repelen bei Rewe

Datum: Montag, 20. Mai, Sonntag, 21. Juli, Sonntag, 22. September und Sonntag, 13. Oktober 2024.

Montag, 20. Mai, Sonntag, 21. Juli, Sonntag, 22. September und Sonntag, 13. Oktober 2024. Öffnungszeiten: 11 - 18 Uhr

11 - 18 Uhr Adresse: Markt 1-3, Moers- Repelen.

Der City-Trödelmarkt in Moers

Datum: Sonntag, 17. März, Sonntag, 26. Mai, Sonntag, 21. Juli und Sonntag, 22. September 2024.

Sonntag, 17. März, Sonntag, 26. Mai, Sonntag, 21. Juli und Sonntag, 22. September 2024. Öffnungszeiten: 11 - 17 Uhr

11 - 17 Uhr Adresse: Innenstadt Moers.

Innenstadt Moers. Weitere Infos auf www.moers-marketing.de oder telefonisch unter 02841-8822614.

In Neukirchen-Vluyn findet der Beenen´s Trödelmarkt an fünf Termine statt. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Termine der Flohmärkte in Neukirchen-Vluyn 2024

Beenen´s Trödelmärkte:

Datum: Montag, 1. April, Sonntag, 19. Mai, Sonntag, 14. Juli, Sonntag, 1. September und Sonntag, 10. November 2024.

Montag, 1. April, Sonntag, 19. Mai, Sonntag, 14. Juli, Sonntag, 1. September und Sonntag, 10. November 2024. Öffnungszeiten: 11 - 18 Uhr

11 - 18 Uhr Adresse: Hindenburgplatz, 47506 Neukirchen-Vluyn.

Hindenburgplatz, 47506 Neukirchen-Vluyn. Weitere Infos unter www.beenen-troedelmaerkte.de

Trödelmarkt in Kamp-Lintfort: Termine 2024

Trödelmarkt am Parkplatz vormals Real:

Datum: Sonntag, 17. März 2024.

Sonntag, 17. März 2024. Öffnungszeiten: 11 - 18 Uhr

11 - 18 Uhr Adresse: Parkplatz vormals Real, Moerser Str. 221, 47475 Kamp-Lintfort.

Parkplatz vormals Real, Moerser Str. 221, 47475 Kamp-Lintfort. Weitere Infos: Trödel (3 bis 5 Meter) kostet 30 Euro, jeder weitere Meter kostet 6 Euro. Neuware pro Meter: 10 Euro.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland