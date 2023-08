Tripadvisor-Bewertung für Kamp-Lintfort: Kloster eine Hütte?

Das ist natürlich ein Highlight in Kamp-Lintfort: Der barocke Terrassengarten am Kloster Kamp.

Kamp-Lintfort. Was sind die beliebtesten Plätze in Kamp-Lintfort? Wo kann man gut übernachten? Das Portal Tripadvisor liefert Antworten - einige überraschen.

Früher hatte man Reiseführer im Buchladen gekauft, heute soll ein Blick ins weltweite Netz helfen, sich an unbekannten Orten zu orientieren. Dazu gehört etwa das Portal Tripadvisor, in dem Besucher eine Bewertung abgeben können, damit der Nutzer erfahren kann, ob es sich lohnt, dort vorbei zu schauen. Dabei gibt es allerdings auch manchmal was zu lachen. Wir haben mal geschaut, was das Portal über Kamp-Lintfort weiß.

Dass bei den Top-Sehenswürdigkeiten das Kloster Kamp ganz oben in der Liste steht, überrascht nicht. Allerdings sind die meisten – natürlich begeisterten Kommentare – unter dem Stichwort „Kloster Kamp“ tatsächlich dem Terrassengarten gewidmet.

Irgendwas ist immer

Aber es gibt ja Leute, die haben immer was zu meckern. Novus 82 aus Siegen schreibt: „Sehr schön dort. Einzig die vielen Brautpaare im Garten waren etwas nervig. Kaffee zum super leckeren Kuchen ist ebenfalls empfehlenswert.“

Michael S. aus Köln zeigt sich von der Abteikirche nicht begeistert: „Die Kirche hat mir gar nicht gefallen. Schon der erste Eindruck war sehr negativ: ein muffiger Geruch aus abgestandener Luft und altem Weihrauch. Die Innenausstattung ist - mit Ausnahme des Hochaltars - nicht weiter erwähnenswert. Gut gefallen hat mir hingegen der Kloster-Kräutergarten. Dort haben wir auch einige neue Kräuter für unseren eigenen Garten gefunden.“

Wo genau sich dieser Mensch aufgehalten haben mag, kann man nur raten: Im August 2020 schrieb er „... die Erwartungen waren wohl zu groß, aufgrund der gesichteten Unterlagen. Grauer Steinbau mit nicht gepflegtem Eingangsbereich, Geruch nach Hundeurin und Tretminen, so stellt man sich das nicht vor. Im Gebäude ein wunderschöner Holzaltar, somit doch einen Besuch wert.“

Ein Ort der Ruhe

Auf Platz 2 der Hitliste steht dann tatsächlich der Terrassengarten. In vielen Bewertungen ist das Fotografieren der barocken Anlage Thema. Andere erfreuen sich einfach an „Schönheit und Ruhe“ oder an einem „Ort der Ruhe und Besinnung“. Manche geben sich richtig Mühe und verfassen einen historischen Abriss zur Klosteranlage. Die meisten Empfehlungen kamen hier aus der Region, etwa Weeze, Kerken, Duisburg oder Rheinberg, aber angeblich war auch ein „Wife of Fisherman“ aus Taipeh dort und erfreute sich an dem „schön gepflegten Garten“.

Platz 3 belegt dann schon der Lehrstollen, allerdings mit nur sechs begeisterten Bewertungen. Wobei angemerkt sein muss, dass die erste aus den eigenen Reihen stammt. Dort empfiehlt ein „Klaus D“ den Besuch. Klaus Deuter ist ehemaliger Bergmann und macht dort auch Führungen.

Auf Platz 4 ist das Museum Kloster Kamp gelistet. Allerdings beziehen sich drei der fünf positiven Bewertungen auf den Terrassengarten. Es folgen Kalisto, das Kino Hall of Fame, die Landesgartenschau 2020, der Golfclub, der Saunapark Kamperbrück und die Brauerei Geilings, die bisher aber ohne Bewertung geblieben ist.

Neben den touristischen Empfehlungen kann man sich bei Tripadvisor auch Rat holen, wo man gut übernachten kann. Platz 1 in den Top Ten belegt Wellings Parkhotel. 153 Bewertungen gibt es, darin viel Lob für das Personal, die Küche und das Ambiente. Vereinzelt haben Gäste wohl einen schwarzen Tag erwischt. Lediglich „Zaphod Beeblebrox“ aus Düsseldorf hat im Mai 2020 eine sehr detaillierte Mängelliste angelegt, in der unter anderem steht: „Umgebung ist nix Besonderes“.

Ein „besonderer Schlafplatz“

Sehr hübsch: Auf Platz 5 der besten Hotels findet sich die „Zisterzienserabtei Kamp“ mit fünf Sternen in der Kategorie „Hütte/Campingplatz“ bewertet.

Es könnte ein kleiner Hinweis vielleicht darauf sein, dass solche Bewertungsportale durchaus mit Vorsicht zu genießen sind.

