Trickdiebe sind in Moers unterwegs

Moers. Mehrere Seniorinnen wurden in Moers Opfer von Trickdieben. Die Täterinnen und Täter erbeuteten Goldschmuck.

Die Polizei untersucht mehrere Fälle von Trickdiebstahl, die sich in den vergangenen Tagen in Moers zugetragen haben. Am Samstag gegen 13 Uhr klingelte ein Trickdieb an der Homberger Straße bei einer 88-jährigen Frau. Unter dem Vorwand, die Wände auf Feuchtigkeit überprüfen zu müssen, überrumpelte er die Moerserin, die ihn auch hereinließ. Nachdem der Unbekannte die Wohnung verlassen hatte, stellte die Frau ein gestohlenes goldenes Armband fest. Mit der gleichen Masche versuchte der Mann am Montag gegen 12.30 Uhr erneut, an der Homberger Straße bei einer 80-Jährigen in die Wohnung gelassen zu werden. Die Frau wurde misstrauisch und ließ den Trickdieb nicht herein.

Am Dienstag klingelten gegen 12.40 Uhr zwei Frauen bei einer 78-Jährigen an der Straße Am Anger. Sie gaben vor, sich den Grundriss der Wohnung anschauen zu wollen. Nachdem die Unbekannten gegen 13 Uhr die Wohnung verließen, stellte die Moerserin den Diebstahl von Goldschmuck fest.

In diesem Fall liegt eine Personenbeschreibung der Diebinnen vor. Die erste Täterin ist etwa 40 Jahre alt, 150 bis 155 cm groß, dick und hat blonde Haare. Sie trug eine gelbe Jacke und eine blaue Jeans. Die zweite Täterin ist ebenfalls etwa 40 Jahre alt, 170 cm groß, schlank und hat braune Haare. Sie trug eine blaue Jacke und eine blaue Jeans. Die Geschädigte sprach mit den Frauen Deutsch und Russisch.

Die Polizei warnt: Trickdiebe haben häufig Seniorinnen und Senioren im Visier. Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung! Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen durch den „Türspion“ oder mit einem Blick aus dem Fenster an. Öffnen Sie die Wohnungstür niemals sofort - legen Sie immer Sperrbügel oder Sicherheitskette an. Ziehen Sie telefonisch eine Nachbarin oder einen Nachbarn hinzu, wenn unbekannte Besucher vor der Tür stehen, oder bestellen Sie die Besucher zu einem späteren Termin, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Fordern Sie von Amtspersonen immer den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (nach Druck, Foto und Stempel). Sorgen Sie dazu für gute Beleuchtung und benutzen Sie, wenn nötig, eine Sehhilfe.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an. Suchen Sie dazu die Telefonnummer selbst heraus und rufen Sie von ihrem Telefon an. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher notfalls auch energisch. Sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe und verständigen Sie unter 110 die Polizei.