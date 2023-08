Traurige Nachricht aus Moers: Mats Schoob (1) ist gestorben

Moers. Monatelang haben seine Eltern für ihn gekämpft - nun ist Mats plötzlich gestorben. In der größten Trauer will die Familie auch anderen helfen.

Es ist nicht mal fünf Monate her, dass Mats Schoob während des Pressetermins mit der NRZ in den Armen seiner Mutter lag und zufrieden an seiner Milchflasche nuckelte. Ab und zu strampelte er mit den kleinen Beinchen in der Luft, reckte die Arme nach seiner Mama. Nun werden seine kleinen Hände nicht mehr versuchen können, nach seinen Eltern zu greifen. Mit gerade einmal einem knappen Jahr ist der kleine Junge aus Moers gestorben. Nicht an seiner Krankheit, dem Pelizaeus-Merzbacher Syndrom, über das die NRZ berichtete, sondern am plötzlichen Kindstod, wie eine Obduktion bestätigte.

„Das hat mit seiner Diagnose gar nichts zu tun gehabt“, erklärt Vater Sven Schoob im Gespräch mit der Redaktion, einen knappen Monat nach dem Tod des Jungen. Damals hatte die Familie über die NRZ einen Spendenaufruf gestartet: Die unheilbare Stoffwechselkrankheit (eine Leukodystrophie), die bei Mats zehn Wochen nach seiner Geburt diagnostiziert wurde, bedeutete ein Leben im Rollstuhl, niemals sprechen zu können und für immer Hilfe beim Essen und Trinken zu benötigen. Um dem Jungen das Leben mit der Krankheit so leicht wie möglich zu machen, brauchten die Schoobs jedoch Geld.

Moerser Familie baute Haus für kranken Mats um

Die Familie kaufte ein neues Auto, in das auch ein Rollstuhl passt, sie baute den Dachboden aus, um Lagerplatz für die Sachen aus der Garage zu schaffen. Diese sollte nämlich in ein Badezimmer zu ebener Erde verwandelt werden. Das schien mit dem Spendenaufruf bezahlbar zu sein. Schließlich hatte die Familie mit dem Schalker Urgestein Mike Büskens, der den Spendenaufruf über Instagram teilte, prominente Unterstützung. Allein über die NRZ-Berichterstattung habe die Familie 2500 Euro zusammenbekommen, teilte Sven Schoob damals mit. „Wir haben alles daran gesetzt, dass er ein schönes Leben hat“, betont der Vater. Die Kraft, die die Familie in den Umbau investiert hat, brauche sie nun, „um zu verarbeiten, dass Mats einfach nicht mehr da ist.“

Aus den täglichen Besuchen mit Mats bei der Physiotherapeutin, dem Schlucktraining bei der Logopädin und den Arztterminen sind für die Eltern und Mats Geschwistern nun Besuche auf dem Friedhof geworden. „Die Stimmung ist sehr, sehr bedrückt. Hätten wir unsere beiden Mädchen nicht, die uns aufheitern, wäre es noch schlimmer“, erklärt der Vater. Doch auch an der ältesten Tochter Lia und ihrer Schwester Sophia geht es nicht spurlos vorbei, dass der kleine Bruder plötzlich nicht mehr da ist. Gerade die Siebenjährige würde oft äußern, wie sehr sie Mats vermisse, so der Vater. Die zweijährige Sophia würde nicht „100 Prozent verstehen“, was der Tod bedeutet, doch auch sie wisse, dass Mats nie mehr wiederkommt: „Als es letztens gewitterte, hat Sophia gesagt: ,Das ist bestimmt Mats, der im Himmel Trommel spielt’.“

Beerdigung von Mats ist teuer: Familie aus Moers sammelt immer noch Geld

Um auch die Mädchen auf andere Gedanken zu bringen, ist die Familie in den Sommerferien eine Woche an die Ostsee gefahren. „Wir mussten einfach raus“, erklärt der Vater. Doch schon bald müssen der angestellte Maler- und Lackierer und seine Ehefrau Christina, die als Tagesmutter tätig ist, wieder arbeiten. Die Beerdigung des Jungen sei noch nicht bezahlt. „Wir benötigen noch 2000 Euro, um die Rechnung vom Steinmetz zu bezahlen“, so Schoob. Das Spendenkonto, das damals für den Umbau des Hauses eingerichtet wurde, sei deswegen noch immer aktiv.

Auch, weil die Familie weiter Geld sammeln möchte, für den Verein ELA („European Leukodystrophy Association“), der die Forschung an Therapiemöglichkeiten bei Leukodystrophien fördert und Betroffenen Hilfestellung anbietet. Die Familie wisse, wie es ist, ein Kind mit Pelizaeus-Merzbacher Syndrom zu haben und wolle andere Familien unterstützen. „Wir selbst hatten noch große Hoffnung, dass Mats geholfen werden kann“, sagt der Vater, denn: Es werde derzeit ein Medikament getestet, dass die Krankheit erträglicher machen soll. Auch Mats hatte einen Platz in der Studie erhalten. Doch das Medikament hat er nie erhalten: Die Tests sind genau eine Woche nach seinem Tod gestartet.

Wer die Familie und den Verein finanziell unterstützen möchte, kann über folgenden Link spenden: https://gofund.me/8bee7d03

