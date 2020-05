Diebstahl in Moers Traurig: Dreiste Diebe klauen in Moers zwei Kaninchen

Moers. In Moers klauen dreiste Diebe zwei Kaninchen aus einem Außengehege – nicht die einzige Straftat in dieser Nacht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Dreiste Diebe haben in Moers zwei Kaninchen geklaut – und so deren rechtmäßige Besitzerinnen sehr traurig gemacht.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren die Diebe am vergangenen Samstag in der Meteorstraße in Moers unterwegs. Zwischen 0.20 und 9.30 Uhr stahlen sie vor einem Haus unter anderem zwei Blumenkübel mit Pflanzen. An einem Außengehege im Garten öffneten sie das Dach und nahmen zwei Kaninchen mit.

Die jungen Besitzerinnen sind laut Mitteilung der Polizei untröstlich und können den Verlust ihrer Tiere nicht verstehen. Die Polizei bittet um Hinweise. Sie fragt: Wem sind Personen oder Fahrzeuge in der Meteorstraße aufgefallen? Wer besitzt erst seit Samstag ein Kaninchen-Duo? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.