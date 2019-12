Moers. Die Arbeiten sind abgeschlossen: Am Samstag eröffnet der Trampolinpark der Franchise-Kette „Superfly“ an der Bismarckstraße in Moers-Meerbeck.

Trampolinpark „Superfly“ eröffnet in Moers-Meerbeck

Nach einem Jahr Planungsphase eröffnet am Samstag, 21. Dezember, der Trampolinpark „Superfly“ in Moers an der Bismarckstraße 110. Ab 10 Uhr geht es los. Das teilte der Veranstalter kurzfristig am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite mit. „Ab Samstag könnt Ihr auch im Superfly in Moers abheben. Freut Euch auf einzigartige Airlebnisse!“, heißt es da.

Vor einem Jahr wurde mit den Planungen zum Trampolinpark in der ehemaligen Tennishalle in Moers-Meerbeck begonnen. Geschäftsführer Yüksel Evsen spricht von einer Fläche von rund 3.500 Quadratmetern. 40 bis 50 Mitarbeiter wirkten mit. Sie seien sehr zufrieden, dass sich in Moers eine solche Möglichkeit eröffne.

Ein Höhepunkt im Trampolinpark in Moers: der „Ninja-Parcours“

Für Samstag kündigt der Geschäftsführer Shows mit eingeladenen Springern an. Tickets gebe es derzeit noch nicht auf der Homepage, sondern nur vor Ort zu kaufen. Der Online-Shop soll laut Evsen erst nach Weihnachten starten. Die Preise variieren je nach Alter und Dauer des Aufenthalts, sie liegen zwischen 8 und 20 Euro wochentags sowie zwischen 8 und 26 Euro am Wochenende.

Evsen ist auf die Eröffnung gespannt. Rund ein Jahr Planungsphase liegen hinter ihm, im Mai begannen die Arbeiten in der Halle in Moers-Meerbeck. Ein Höhepunkt im neuen Trampolinpark in Moers sei der „Ninja-Parcours“. (acf)