Totalausfall einer Ampelanlage nach Verkehrsunfall in Moers

Moers. Am Samstagmorgen ist in Moers eine Frau bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Ein Auto wurde gegen einen Verteilerkasten geschleudert.

Ein Verkehrsunfall hat am Samstagmorgen zu einem Totalausfall einer Ampelanlage geführt. Wie die Polizei beschreibt, befuhr eine 65-jährige Pkw-Fahrerin aus Alpen die Kamper Straße in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort. An der Keuzung Kamper Straße / Im Meerfeld zeigte die für sie geltende Ampel zu diesem Zeitpunkt Grünlicht. Zeitgleich stand ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Neukirchen-Vluyn in erster Reihe vor der dortigen Ampel auf der Straße Im Meerfeld. Diese zeigte Rotlicht.

Aufgrund von Unachtsamkeit missachtete der 69-Jährige das Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zum Zusammenprall mit dem Auto der 65-jährigen Frau aus Alpen. Der Pkw des 69-Jährigen wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen gegenüberliegenden Verteilerkasten der Ampel geschleudert, was im Anschluss den Totalausfall der Ampel zur Folge hatte.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kamper Straße für beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet. Die 65-Jährige verletzte sich nach Polizeiangaben durch den Unfall leicht und musste in einem örtlichen Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Enni erschienen vor Ort und übernahmen die Sicherung des Verteilerkastens. Straßen NRW erhielt Kenntnis. Eine anschließende Verkehrsregelung war nicht erforderlich.