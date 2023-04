Tipps für die Osterferien in Moers: Das geht kurzfristig

Moers. Von der Eiersuche bis zum Kurs Urban Sketching: In Moers ist in den kommenden Tagen einiges los. Wir sind auf diese Angebote gestoßen.

Endlich Ferien – und dann auch noch ziemlich schönes Wetter. In Moers gibt es nicht nur in diesen Tagen viel zu entdecken. Wir haben uns umgeschaut und sind auf diese Tipps gestoßen.

Nur noch ein paar Tage bis Ostern: Was wäre Ostern ohne Eiersuche? Das Team der Bibliothek Moers hat dem Osterhasen unter die Arme gegriffen und fleißig Eier versteckt. Von Dienstag, 4. bis Donnerstag, 6. April können nicht nur junge Besucherinnen und Besucher auf allen Etagen suchen. Für jedes gefundene Osterei gibt es eine kleine Überraschung an der Servicetheke im Erdgeschoss. Adresse: Wilhelm-Schroeder-Straße 10, 47441 Moers; Öffnungszeiten: Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils 10.30 bis 18.30 Uhr.

Und noch ein ganz aktueller Tipp: Am Dienstag, 4. April, steht das Spielmobil von 12 bis 16 Uhr auf dem Gelände der offenen Einrichtung für Kinder an der Römerstraße in Meerbeck. Das Spielmobil des städtischen Kinder- und Jugendbüros ist in den verschiedenen Stadtteilen ab sofort wieder auf Tour: Roller, Mooncars, Balanceboards, Sandbagger, Geschicklichkeitsspiele und vieles mehr bieten Spaß für jüngere und ältere Kinder. Einfach vorbeikommen, die Adresse: Römerstraße 714.

Das Grafschafter Museum im Moerser Schloss ist immer wieder einen Besuch wert. In der Dauerausstellung begleitet Gräfin Walburgis von Neuenahr-Moers die Besucherinnen und Besucher virtuell durch das Museum. Zu sehen sind unter anderem der Kaufladen der Familie Jansen aus dem 19. Jahrhundert und eine Puppenstubensammlung. In der Sonderausstellung geht es um historische Räuber und Räuberbanden im Rhein-Maas-Raum. Adresse: Kastell 9; Öffnungszeiten: dienstags bis freitags: 10 – 18 Uhr (Karfreitag ab 11 Uhr), samstags, sonntags und feiertags: 11 – 18 Uhr; Preise: Erwachsene 3 Euro, Kinder 1 Euro, Familien 4,50 Euro.

Kino im Alten Landratsamt: Am Donnerstag, 6. April, 19.30 Uhr geht es um einen Zivildienstleistenden Sven, der zufällig in einer Begegnungsstätte in Polen landet. In Oswiecim, das unter dem deutschen Namen Auschwitz traurige Berühmtheit erlangte, soll sich Sven um den eigenwilligen KZ-Überlebenden Krzeminski kümmern. Der Film wird im Zusammenhang mit dem 90. Jahrestag der Machtergreifung der Nationalsozialisten im Januar 1933 gezeigt. Der Titel darf aus lizenzrechtlichen Gründen nicht genannt werden. Adresse: Kastell 5; Anmeldung: 02841 / 20168200; Eintritt frei.

Schon einmal zum Vormerken – und jetzt anmelden: Sich kreativ mit seiner Umwelt auseinandersetzen, dabei geht es beim so genannten Urban Sketching, auf Deutsch etwa: städtisches Zeichnen. Gezeichnet wird, was das Auge wahrnimmt – von den Menschen bis zur Architektur. Einen entsprechenden Workshop bietet die Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort am Sonntag, 16. April, von 10 bis 16 Uhr an. Alle, die Freude am Zeichnen haben, können mit Skizzenbuch und Zeichenmaterial ausgestattet die Moerser Altstadt erkunden. Treffpunkt ist das Preußen-Denkmal auf dem Altmarkt in der Stadtmitte Moers. Anmeldung: Telefon 02841/201565 oder online auf www.vhs-moers.de.

