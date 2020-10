Tierschutzverein Kamp-Lintfort bittet um Hilfe

Die Corona-Pandemie erschwert die Tierschutz-Arbeit enorm. Auch in Kamp-Lintfort. Hier hat der Tierschutzverein schon bereits im ersten Halbjahr 2020 79 Katzen und 68 Kater im Bereich Kamp-Lintfort, Moers und Umgebung kastrieren lassen. Im zweiten Halbjahr werden es voraussichtlich noch mehr sein. Erfahrungsgemäß werden pro Jahr weit mehr als 200 Tiere kastriert. Und gerade jetzt wird das Geld knapp.

Wie viele freilaufende Katzen in Kamp-Lintfort und den umliegenden Städten unterwegs sind, könne niemand sagen, so Angelika Jäger vom Tierschutzverein. „Denn gerade Streunerchen kommen erst im Dunkeln an Futterstellen, und viele sind so scheu, dass sie nicht kommen, wenn ein Mensch in der Nähe ist“, so Jäger weiter. „Es erscheint uns oft wie ein Fass ohne Boden.“

Die Katzenschutzverordnung, die eine Kastrations-. Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Freigängerkatzen verlangt, war die Hoffnung auf eine Verringerung der Katzenpopulation und des damit verbundenen Elends. Doch davon ist laut Tierschutzverein noch nichts zu spüren.

Nach wie vor bekomme man immer wieder Anrufe von Tierfreunden, die von hilflosen Babykatzen oder Katzengruppen im eigenen Garten, in Schrebergärten, auf Firmengeländen und auf Bauernhöfen berichteten. „Diese Kleinen haben ohne menschliche Hilfe keine Chance, sie sind krank und hungrig. Ihre Mütter sind oft selbst noch sehr jung und völlig überfordert. Bei der Nahrungsbeschaffung fallen Sie häufig dem Verkehr oder anderen Widrigkeiten zum Opfer“, sagt Angelika Jäger.

Der Tierschutzverein Kamp-Lintfort bittet um Spenden

Wie zum Beispiel „Pina“. Ihre Katzenmama wurde in Neukirchen-Vluyn überfahren. Pina hatte sich in einem großen unzugänglichen Kanalrohr mit einem Gitter davor verkrochen. Geduldiges Locken half nicht, selbst Futter in einer Katzenfalle konnte sie nicht dazu bringen aus ihrem Versteck zu kommen. Es folgte eine Woche vergeblichen Wartens und geduldigen Bemühens der aktiven „Katzenfrauen“. Eigentlich war Pina ja noch ein Flaschenkind, völlig ausgetrocknet und unterernährt.

Auch der kleine Kater „Mogli“ hatte einen fast aussichtslosen Start ins Katzenleben. Gefunden wurde er in einem Feld, drei seiner Geschwister lagen tot neben ihm. Und „Tommy“ lebte mit seiner Mama und drei Geschwistern in einem Gewerbegebiet in Moers. Drei der Kleinen konnten eingefangen werden, das vierte holte sich gerade ein Fuchs, als die Katzenfrauen eintrafen. Die Mutter ist kastriert worden, und da sie sich nicht zugänglich zeigte, kam sie in ihr vertrautes Gebiet zurück. Ganze Bücher ließen sich mit solchen Geschichten füllen, „denn die drei Schicksale stehen stellvertretend für viele, die oft keiner bemerkt, und um die sich keiner kümmert“, sagt Angelika Jäger.

Die Versorgung sowie die tierärztlichen Behandlungen und Kastrationen kosten Geld, doch die Einnahmen in diesen Zeiten sinken. „Wir sind nur ein kleiner Verein ohne angeschlossenes Tierheim, daher halten sich die kalkulierbaren Kosten in einem uns bekannten Rahmen“, sagt Jäger. Zum Glück arbeite man in Kamp-Lintfort, Moers und Geldern mit Tierärzten zusammen, die sich sehr für den Tierschutz einsetzten.

Für freilebende Katzen sei es Tierärzten auch erlaubt, die Gebührenordnung zu unterschreiten. Aber: „Tierarztrechnungen und Kastrationen können wir nur solange übernehmen, wie wir es uns auch finanziell leisten können.“ Das Spendenaufkommen sei coronabedingt enorm zurück gegangen. „Viele Tierfreunde haben jetzt verständlicherweise andere Sorgen“, so Jäger weiter. Hinzu komme, dass die Erlöse aus den jährlichen Veranstaltungen durch die Corona-Maßnahmen wegfielen.

Daher würde der Tierschutzverein Kamp-Lintfort sich sehr über eine finanzielle Hilfestellung freuen. „Auch die kleinste Spende ist willkommen, denn jeder Euro zählt“, sagt Tierschützerin Jäger. Selbstverständlich stelle man auch Spendenquittungen aus.

Wer dem Tierschutzverein helfen möchte, kann sich unter 02841/32832 melden