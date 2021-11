Tierschützer schlagen Alarm: Es gibt zu viele Streuner

Rosi braucht eine Operation. Sie wurde an einer vielbefahrenen Straße gefunden.

Kamp-Lintfort. Kamp-Lintforter Tierschutzverein bittet um Hilfe. Derzeit finden sie sehr viele Katzenbabys. Oft krank. Sie erzählen von Rosi – eine von vielen.

Kastrationspflicht hin oder her: Tierschützer beklagen allerorten, dass derzeit viele verwaiste Katzenbabys gefunden werden. Duisburger Katzenkümmerer haben schon öffentlich Alarm geschlagen. Auch der Tierschutzverein Kamp-Lintfort weiß nicht mehr ein noch aus.

Die Tierschützer erzählen von Rosi – als eines von vielen Sorgenkindern, die in Pflegestellen aufgenommen werden. Die kleine Mieze wurde an einer befahrenen Straße gefunden. „Neben ihr lag eine weitere bis zur Unkenntlichkeit überfahrene Katze, wahrscheinlich ihr Geschwisterchen. Ein drittes Kätzchen lief weg. Trotz einer großen Suchaktion war es nicht mehr zu finden“, berichten die Tierschützer.

Das kleine Kätzchen ist so gut wie blind

Die ersten Tage in der Pflegestelle habe Rosi vor lauter Angst nur um sich gehauen und gefaucht. Mit viel Geduld habe man es mittlerweile geschafft, dass Rosi bei ihr vertrauten Menschen verschmust und anhänglich geworden ist. Rosi ist so gut wie blind. Der Verein stellte Rosi einer Tierärztin vor. Eine Operation könne Rosi womöglich helfen, aber die kostet Geld.

Auch der kleine Floh hatte keinen guten Start ins Leben. Er marschierte mutterseelenallein eine viel befahrene Straße entlang. Sein linkes Auge war komplett zugeschwollen, und der kleine ausgemergelte

Es sind immer noch zu viele, trotz Katzenschutzverordnung. Foto: Tierschutzverein / Privat

Körper war von Flöhen und Flohkot übersät. Ein Tierfreund sammelte ihn auf, und er wurde vom Tierschutzverein in einer Pflegestelle untergebracht, medizinisch versorgt und aufgepäppelt. Aus ihm ist mittlerweile schon ein munterer kleiner Kater geworden, der mit einem Katzenkumpel ein liebevolles Zuhause gefunden hat.

Die „Hotspots“ machen es besonders schwer

Die Kamp-Lintforter berichten, dass sie immer häufiger über sogenannte „Hotspots“ auf dem Land, in Schrebergärten, auf Fabrikgeländen oder in Bauruinen informiert werden. Dort finden die Ehrenamtlichen bis zu 40 Streunerkatzen und Kitten unter oft elenden Bedingungen. Um sie und darum, dass es nicht noch mehr werden, will sich der Tierschutzverein kümmern.

Auch die kleinste Spende ist willkommen, jeder Euro zählt. Die Bankverbindung des Tierschutzvereins Kamp-Lintfort (nicht zu verwechseln mit der Tierherberge Kamp-Lintfort) bei der Sparkasse Duisburg lautet: DE04 3505 0000 0760 1244 79.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland