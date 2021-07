Tierquälerei in Moers: Verletztes Pony eingeschläfert

In Moers hat ein Unbekannter ein Pony so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolbild).

Moers. Die Tat ereignete sich vergangenes Wochenende in Moerser-Kapellen. Der Besitzer aus Duisburg hat Anzeige erstattet, Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat am vergangenen Wochenende in Moers ein Pferd so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Wie die Polizei berichtet, kam es zwischen Freitag, 23. Juli, 0 Uhr und Sonntag, 25. Juli, 10 Uhr zu der Tat. Der Täter verletzte das Pferd mit einem unbekannten Gegenstand schwer. Das Tier musste deshalb am Donnerstag eingeschläfert werden.

Das Tier und ein weiteres Pony standen an der Bahnhofstraße auf einer umzäunten Pferdekoppel mit Stallung. Der 71-jährige Duisburger Besitzer des Ponys erstattete am Donnerstag eine Anzeige bei de Polizei, die jetzt um sachdienliche Hinweise bittet: 02841 / 1710.

