Tierischer Diebstahl in Moers: Hühner und Küken geklaut

Moers. In Moers gelangten Diebe auf ein Kleingartengrundstück und nahmen über 40 Tiere mit. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugen des dreisten Diebstahls.

Ein tierisch dreister Diebstahl: 32 Hühner und 23 Küken haben Unbekannte in Moers von einem Kleingartengrundstück laut Polizei an der Römerstraße in Moers geklaut. Um an die Tiere zu kommen, rissen die Täter ein Schloss aus einer Tür - in der Zeit zwischen dem vergangenen Sonntag, 10 Uhr, und Montag, 14.30 Uhr.

Da die Tiere beim Einfangen einigen Lärm verursacht haben dürften, hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Moers unter der Telefonnummer 02841 / 1710 entgegen.