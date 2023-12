Tierheim Moers: „Hatten Sorge, dass Hunde es nicht schaffen“

Moers Bevor Arthur, Emil und Eugen im Tierheim Moers abgegeben wurden, war ihr Zustand katastrophal. Ein glücklicher Zufall rettete ihnen das Leben.

Die Hunde Arthur, Emil und Eugen haben in ihrem jungen Alter von fünf Monaten schon einiges erleben müssen. Die drei Jungspunde sind am 15. September ins Moerser Tierheim gekommen – ihr Zustand bereitete dem Team jedoch große Sorgen. „Die drei Rüden sollten eigentlich schon ein paar Tage vorher ankommen. Wegen ihres katastrophalen Zustands musste das Veterinäramt sie aber erst einmal in die Klinik bringen“, so Tierheim-Sprecherin Kathrin Novotny. „Die Rüden waren sehr krank, hatten keine Impfungen und waren voll mit Parasiten.“

Neuankömmlinge im Moerser Tierheim: Drei Hunde mussten intensiv medizinisch behandelt werden

Deswegen mussten die damals zwei Monate alten Vierbeiner zunächst medizinisch versorgt werden. Sie mussten Antibiotika bekommen, Impfungen erhalten und auch die Parasiten und ihre Haut mussten behandelt werden, bevor sie dann tatsächlich in die Obhut des Tierheims gegeben werden konnten. „Das war für so kleine Körper eigentlich kaum zu schaffen. Wir hatten Sorge, dass sie es nicht schaffen werden“, betont Novotny.

Ursprünglich stammen die Hunde vermutlich aus Rumänien und wurden von dort aus illegal nach Deutschland eingeschleust. „Über den sogenannten kleinen illegalen Weg sollten die Mischlinge über Kleinanzeigenportale verkauft werden“, erklärt Novotny. In Deutschland angekommen ist einem Tierarzt aber der schlechte Zustand der drei Rüden aufgefallen, nachdem sie zu ihm gebracht wurden, um die nötigen Impfungen zu erhalten. Ein Versuch, die Hunde so legalisieren zu lassen. „Der Tierarzt hat zum Glück umgehend das Veterinäramt alarmiert“, so die Tierheim-Sprecherin.

Das Moerser Tierheim sucht für die drei Rüden Halter mit Hundeerfahrungen

Bis jetzt mussten die drei Jungspunde im Quarantänebereich auf die Genehmigung zur Vermittlung warten, denn: Erst Mitte November konnte die nötige Tollwut-Impfung erfolgen, an die eine dazugehörige Wartezeit anschließt. Nun ist es jedoch so weit, und die drei Mischlinge wurden zur

freigegeben. „Gesucht werden Halter, die Hundeerfahrung mitbringen“, betont Novotny. „Den Hunden fehlte es, bevor sie zu uns kamen, an einer innerartlichen Sozialisierung und auch an Menschen waren sie nicht gewohnt.“

Auch für Arthur sucht das Moerser Tierheim einen neuen Besitzer. Foto: Tierheim Moers

Das Tierheim gehe davon aus, dass die Hunde keine wirklichen Kontakte vorher kannten und auch von ihrer Mutter getrennt wurden. „Oft ist es nämlich so, dass eine Hündin im Ausland gehalten wird und nichts anderes macht als Welpen auf die Welt zu bringen“, ärgert sich Novotny. Die drei Rüden reagieren daher noch eher ängstlich auf Menschen. Da sie eine lange Zeit zudem in Quarantäne verbringen mussten, konnte das Tierheim-Team mit ihnen bisher keine großen Spaziergänge machen. „Gut war jedoch, dass sich die Rüden in der Zeit gegenseitig hatten.“

Moerser Tierheim appelliert an Bürger: Keine Hunde über Kleinanzeigenportale anschaffen

Die neuen Halter sollten wissen, wie man mit solchen Hunden umgeht. Auch müssen ihnen die Grundlagen beigebracht werden, sprich: „Man muss bei null anfangen, das beginnt schon bei der Stubenreinheit. Die Rüden müssen aber auch von Waschmaschine bis Fernseher, von Spazieren gehen bis hin zum allein sein, alles noch kennenlernen“, sagt Novotny. Die drei Junghunde kommen auch als Zweithund infrage. „Jedoch sollte darauf geachtet werden, dass der bisherige Familienhund nicht mehr in der Pubertät steckt und eine gewisse Souveränität mit sich bringt.“

Der dritte illegal eingeführte Junghund ist Eugen, der gemeinsam mit Arthur und Emil mit gerade mal zwei Monaten im Moerser Tierheim aufgenommen wurde. Foto: Tierheim Moers

Novotny appelliert zudem an die Bürger: „Man sollte sich keine Hunde über solche Kleinanzeigenportale zulegen. Oftmals werden sie dort illegal verkauft und haben einen katastrophalen Zustand. Auch gibt es einige Tiere, die es nicht schaffen. Man weiß nie, wie viel Kollateralschaden es gibt.“ Wissen würden das zwar einige, dennoch werden oft die Augen verschlossen, da der Wunsch nach einem eigenen Haustier so groß sei.

Für ein telefonisches Erstgespräch können sich Interessierte montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 13 bis 16 Uhr unter 02841/21202 beim Tierheim melden. Kommt ein Interessent infrage, wird dann ein erstes Treffen vereinbart.

