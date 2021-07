Tierheim Moers: Der kleinen Hündin Boo geht es schon besser

Moers. Boo hat schon 600 Gramm zugenommen. Das ist eine gute Nachricht aus dem Moerser Tierheim. Die Hündin war stark abgemagert dort abgegeben worden.

Es gibt eine gute Nachricht: Die zwölfjährige Hündin Boo hat schon 600 Gramm zugenommen. Das hat die Leiterin des Moerser Tierheims, Nicola Kreuzmann, am Montag auf NRZ-Nachfrage mitgeteilt. Die stark abgemagerte Hündin, eine Mischung aus französischer und englischer Bulldogge, war Anfang des Monats im Tierheim abgegeben worden.

Zu der Zeit wog sie keine 14 Kilogramm mehr. Boo war daraufhin umgehend in eine Tierklinik eingeliefert worden. Am vergangenen Mittwoch hat sie die Klinik wieder verlassen können und wird seitdem im Tierheim weiter aufgepäppelt.

„Sie bekommt kalorisches Spezialfutter“, erklärt Nicola Kreuzmann. Dabei handelt es sich um besondere Flüssignahrung. „Das wird auch so bleiben“, kündigt die Leiterin des Tierheims an. Sie ist aber sehr froh, dass es der Hündin den Umständen entsprechend besser geht. „Es geht in die richtige Richtung“, freut sich Nicola Kreuzmann. „Wir sind auch total happy.“

Boo ist ganz offenkundig ein lebensfrohes Wesen, das die Hilfe gut annimmt und die Mitarbeitenden beglückt. „Wir wollen noch ein paar Kilo abwarten“, kündigt die Leiterin des Tierheims an. Dann soll es eine erneute Untersuchung geben, bevor eine Vermittlung der Vierbeinerin in die Wege geleitet werden kann.

Es hätten sich bereits erste Interessenten gemeldet, heißt es. Kreuzmann: „Aber wir sind da erst noch etwas zurückhaltend.“ Etwa vier Wochen wolle man die weitere Entwicklung noch im Auge behalten.

Der Fall hatte in den Sozialen Netzwerken für eine große Anteilnahme gesorgt. Die Einträge des Tierheims auf Facebook waren vielfach geteilt und kommentiert worden.

