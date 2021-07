Tief „Bernd“ lässt Moers und Umgebung glimpflich davonkommen

Kreis Wesel. Sturmtief „Bernd“ setzt in Moers zwei Pferdeställe unter Wasser. Doch der Kreis Wesel kommt glimpflich davon und er hilft im Katastrophengebiet.

Glück gehabt! Sturmtief „Bernd“ hat zwar auch im Kreis Wesel für eine Menge Regen gesorgt, größere Schäden sind hier jedoch nicht entstanden. Die Kreisleitstelle der Feuerwehr meldet insgesamt 28 Einsätze in Zusammenhang mit dem Unwetter, bei denen das Wasser aus voll gelaufenen Keller und überschwemmten Straßen abgepumpt werden musste. In Moers stand in den Ställen von zwei Reiterhöfen das Regenwasser so hoch, dass die Feuerwehr zu Hilfe geholt wurde.

Die Polizei meldet 16 Einsätze wegen des Starkregens zwischen 6 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am Donnerstag. Auch ging es in der Regel um „Gefahrenstellen durch Überflutungen“, wie es im Polizeibericht heißt. In Kamp-Lintfort rutschte eine Pedelec-Fahrerin auf einem nassen Radweg mit dem Vorderrad weg, kam zu Fall und verletzte sich leicht.

Wegen der teilweise schlimmen Folgen der starken Regenfälle in Erkrath haben am Mittwoch und Donnerstag jeweils rund 130 Einsatzkräfte aus den Kreisen Wesel und Kleve sowie der Stadt Duisburg den dortigen Kameradinnen und Kameraden Hilfe geleistet. Teil des Teams waren auch elf Mitglieder und zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Moers. Vertreten waren die Löschzuge Hülsdonk, Asberg und Scherpenberg. Zum Großverband gehörten auch an beiden Tagen jeweils fünf Feuerwehrleute aus Kamp-Lintfort und drei aus Neukirchen-Vluyn mit Fahrzeugen.

In Erkrath waren auch Feuerwehrleute aus Moers und Umgebung eingesetzt. Sie halfen vielfach beim Errichten von Wassersperren aus Sandsäcken. Foto: David Young / dpa

Die linksrheinischen Feuerwehrleute haben sich jeweils morgens in Moers gesammelt und sind gemeinsam nach Erkrath gefahren. Dort haben die Regenfälle zur Überflutung der Abwasserkanäle und zu Stromausfällen geführt. Auch die Düssel ist in manchen Bereichen über die Ufer getreten. Nach Angaben des Moerser Feuerwehrchefs Christoph Rudolph wurden die Kollegen beim beim Abpumpen von Wasser und Errichten von Wassersperren aus Sandsäcken eingesetzt: „Die haben da richtig malocht“, sagte Rudolph.

Der Großverband mit Kräften aus den Kreisen Wesel und Kleve sowie aus Duisburg war in Notfällen bereits mehrfach im Einsatz, zuletzt bei den Waldbränden 2020 an der Grenze zu den Niederlanden. (wit)

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland