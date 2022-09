THW Moers THW-Helfer aus Moers treffen Faeser und Baerbock in Berlin

Moers. Drei ehrenamtliche Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks aus Moers sind jetzt bei einem Empfang in Berlin gewesen. Was sie dort taten.

Drei ehrenamtliche Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) aus Moers sind jetzt in Berlin gewesen: Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesaußenministerin Annalena Baerbock haben dort kürzlich mehr als 250 ehrenamtliche Auslandseinsatzkräfte des THW empfangen. Die beiden Ministerinnen dankten den Helferinnen und Helfern für ihr Engagement seit 2019 in knapp 40 Ländern. In den Jahren 2020 und 2021 war die Ehrung wegen der Pandemie ausfallen.

Beim Empfang in der Hauptstadt waren dabei: Michael Jansen, Timo Eilhardt und Matthias Kall vom THW-Ortsverband Moers. Sie waren in den Jahren 2019 und 2020 im Auftrag der Bundesregierung in Tunesien, Jordanien und im Libanon im Einsatz. Das teilt das THW mit.

Die THW-Kräfte aus Moers sind in einer Spezialeinheit

Timo Eilhardt (51 Jahre) ist seit vielen Jahren ehrenamtlicher Helfer beim THW und als sogenannter Auslandsexperte Mitglied einer Spezialeinheit, der Schnell-Einsatz Einheit Bergung Ausland (SEEBA). Er und Peter Maßling (57 Jahre), der ebenfalls SEEBA-Mitglied ist, waren 2020 im Auftrag der Bundesregierung nach dem schweren Explosionsunglück in Beirut im Libanon als Bergungsspezialisten im Rettungseinsatz. Maßling befindet sich aktuell in einem THW-Auslandseinsatz und konnte daher nicht persönlich am Empfang teilnehmen.

Der Ortsverband Moers stellt mit sieben Helfern einen Großteil der Helfer der SEEBA; Timo Eilhardt war in Beirut der technische Einsatzleiter (Chief of Operation - COO) der gesamten THW-Einheit.

Das Auswärtige Amt fördert mit Unterstützung des THW seit zehn Jahren den Aufbau eines ehrenamtlich getragenen Katastrophenschutzes in anderen Ländern, wie Tunesien, Jordanien und auch im Irak. Michael Jansen (55) und Matthias Kall (43) wurden für ihre Einsätze 2019 in Tunesien ausgezeichnet.

Die beiden waren mehrfach dort und haben die tunesische Katastrophenschutzbehörde (Office Nationale de la Protection Civile - ONPC) beim Aufbau ehrenamtlicher Katastrophenschutzstrukturen unterstützt. Hierfür waren die Experten bis zu 14 Tage als Mentoren während der Grundausbildung der tunesischen Ehrenamtlichen im Einsatz oder haben Spezialausbildungen der hauptamtlichen ONPC-Mitarbeiter im Bereich Logistik unterstützt. Auch Maßling war im Irak und Jordanien im Einsatz.

