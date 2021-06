Theaterpreis: Schlosstheater Moers erhält hohes Preisgeld

Moers. Das Schlosstheater Moers setzt sich als kleinstes Stadttheater NRWs beim Theaterpreis des Bundes durch. Dafür gibt es nun einen warmen Geldregen.

Das Schlosstheater Moers darf sich über den Theaterpreis des Bundes freuen: Aus insgesamt 76 Bewerbungen wurde die Moerser Bühne zusammen mit zehn weiteren Theatern prämiert. Die Auszeichnung umfasst ein Preisgeld in Höhe von 75.000 Euro pro Theater.

In der Jurybegründung, vorgetragen von Michael Freundt (Dachverband Tanz Deutschland e. V.), für die Verleihung des Preises heißt es: „Das kleinste Stadttheater NRWs steht seit über vier Jahrzehnten für Kontinuität und hohe künstlerische Innovation am westlichen Rand des Ruhrgebiets.

Jury lobt die künstlerische Auseinandersetzung mit der Loveparade-Katastrophe

Mit 22 Mitarbeiter:innen, fünf davon Ensemble-Schauspieler:innen, realisiert das Theater klassische Stoffe, Uraufführungen neuer Texte, Kinder- und Jugendtheaterstücke oder künstlerische Auseinandersetzungen mit regionalen Ereignissen, wie der Loveparade-Katastrophe von 2010“, so Freundt.

Auf beeindruckende Weise erschließe das Theater dabei ungewöhnliche Spielstätten im Stadtraum, wie etwa ein Fitnesscenter, eine Abschiebehaftanstalt oder ein Einkaufszentrum und gehe dabei bemerkenswerte Kooperationen mit Partnerinnen und Partnern in der Stadtgesellschaft ein. „Livestream-Formate, Telegramm-Theater für Kinder- und Jugendliche oder Ein-Personen-Telefon-Lesungen zeugen von einer beachtlichen Kreativität, auch in Pandemie-Zeiten.

Begrenzte finanzielle Mittel sollen durch das Preisgeld aufgestockt werden

Mit dem Schlosstheater Moers wird ein Theater ausgezeichnet, das mit begrenzten finanziellen Mitteln hervorragende Arbeit an der Schnittstelle zwischen hohem künstlerischem Anspruch und „sozialer Initiative“ leistet, schließt die Begründung von Juror Michael Freundt.

Seit 2015 ist das ITI (Internationales Theaterinstitut) mit der Organisation und Durchführung der Preisvergabe beauftragt. Der Theaterpreis des Bundes war dieses Jahr bereits zum vierten Mal von der Staatsministerin für Kultur und Medien, Prof. Monika Grütters ausgelobt worden.

Die Preisverleihung findet am 8. Juli in der Akademie der Künste in Berlin statt und wird per Livestream über www.iti-germany.de/theaterpreis abrufbar sein.

