Taylor-Swift-Konzertfilm wird in Kamp-Lintfort gezeigt

Kamp-Lintfort. Ein besonderes Event erwartet Taylor-Swift-Fans in der Hall of Fame in Kamp-Lintfort. Wann es zu sehen ist und wie man an Karten kommt.

Das Kamp-Lintforter Kino Hall of Fame freut sich auf ein musikalisches Groß-Event: Die US-amerikanische Musikerin Taylor Swift tourt seit März durch die Welt und kommt nächsten Sommer auch nach Deutschland. Auf der „The Eras Tour“, Swifts sechster Tournee, spielt die Künstlerin Hits ihrer 17-jährigen Karriere. Ab Freitag, 13. Oktober, läuft in der Hall of Fame der Konzertfilm zur aktuellen, mit bombastischem Aufwand in Szene gesetzten Tour.

In der Hall of Fame komme das 165 Minuten lange Konzert „in Topqualität auf die Leinwand“, heißt es in einer Mitteilung des Kinos: im größten Saal mit der größten Leinwand via Laserprojektion und Dolby-Atmos-Sound. Folgende Vorstellungen befinden sich jetzt im Vorverkauf: Freitag, 13. Oktober, 19.30 Uhr; Samstag, 14. Oktober, 18 Uhr und Sonntag, 15. Oktober, ebenfalls 18 Uhr. Weitere Vorstellungen an den Folgewochenenden sollen in den nächsten Tagen in den Verkauf kommen, heißt es weiter.

Tickets gibt es an den Kinokassen und online auf hall-of-fame.website

