Blaulicht Taxi in Moers: Nach Knall mysteriöses Loch in der Motorhaube

Moers. Ein seltsamer Vorfall beschäftigt die Polizei in Moers: Plötzlich ist ein Loch in der Motorhaube. Eine Ursache schließt die Polizei zurzeit aus.

In Moers weist die Motorhaube eines Taxis plötzlich ein Loch auf. Die Polizei sucht jetzt Hinweise, um den „gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr“ aufzuklären.

Wie die Polizei berichtet, war ein Taxifahrer war am Montag gegen 13.20 Uhr mit einer Frau im Fahrzeug in Moers auf der Essenberger Straße in Richtung Römerstraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung Essenberger Straße/Römerstraße hat der Fahrer einen Knall gehört.

Später entdeckte er in der Motorhaube des Taxis ein Loch. Die Polizei geht nach jetzigem Stand nicht von einem Einschussloch aus und sucht Hinweise auf den Verursacher. Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 1710.

