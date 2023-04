In Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort gibt es an mehreren Stellen Tanz in den Mai Partys (Symbolbild).

Brauchtum Tanz in den Mai: Hier wird in Moers und Umgebung gefeiert

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. In Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn finden auch 2023 mehrere Tanz in den Mai Partys statt. Infos zu Preisen und Vorverkaufsstellen.

Maibowle und Maibaum aufstellen gehört zum Start in den Wonnemonat genauso wie eine Party mit guter Musik und ausgelassener Stimmung. Wir haben einige Veranstaltungen in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vlyun zusammengetragen. Die Liste hat jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Kamp-Lintforter starten bereits um 18 Uhr mit dem traditionellen Maibaum richten in den Abend. Dieser wird auch im Jahr der 900-Jahrfeier von der St. Josef Schützenbruderschaft Kloster Kamp mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr und weiteren Vereinen gestellt. Im Anschluss wird ab etwa 19 Uhr in der „Alten Scheune“ in den Mai getanzt. Wie Brudermeister Heinz-Gerd Bachus auf Anfrage mitteilt, ist der Eintritt zu der Veranstaltung mit DJ frei. „Essen und Getränke werden einfach auf einen Bierdeckel geschrieben und am Ende bezahlt“, erklärt er. Die St. Josef Schützenbruderschaft rechnet mit 200 Besucherinnen und Besuchern. Infos unter: https://www.bruderschaft-kloster-kamp.de/

Tanzschule lädt zur Veranstaltung in Kamp-Lintfort

Von 20 Uhr bis ein Uhr in der Nacht können Interessierte in der Tanzschule Wille, Eyller Straße 143, in Kamp-Lintfort in den Mai tanzen. Der Eintritt zu der Veranstaltung kostet neun Euro. Anmeldungen nimmt die Tanzschule online unter www.tanzschule-wille.de entgegen.

Das Bollwerk 107: In dem Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Im Bollwerk in Moers spielen sich Kate Boss, Andi Teller, Nelson X und Ballin Bdog „quer durch alle Jahrzehnte in Sachen Classics, Hip Hop und alles was euch zum Twerken bringt“, heißt es auf der Internetseite des Veranstalters. Das Team verspricht: „999 Shots für lau gibt es noch on top.“ Tickets für die Veranstaltung mit dem Namen „High5“ gibt es im Vorverkauf für 12 Euro. Beginn der Veranstaltung ist am 30. April um 22 Uhr. Mehr Infos unter: www.bollwerk107.de

Tanz in den Mai im Jedermann in Moers

„Wie Bolle“ freut sich auch das Restaurant Jedermann in Moers-Hülsdonk auf seine Gäste, die ab 19 Uhr auf den Liedern der Band Sündenbock Reloaded in den Mai tanzen können. Der Eintritt ist frei. Der Veranstalter empfiehlt ein „frühzeitiges Erscheinen“. Auf der neuen „Himmelfrei“-Terrasse baut das Team des Restaurants Stehtische auf, an denen sich Gäste unter anderem leckere Spezialitäten vom Holzkohlegrill schmecken lassen können. Mehr Informationen: https://jedermann.restaurant/events/

Der Dschungel-Club an der Viktoriastraße in Moers-Scherpenberg lädt am 30. April, ab 20 Uhr zu einer Udo Lindenberg Tribute Show mit der Band „Udopia“. Säger René Oschmann doubelt seit 2012 Lindenberg auf den Bühnen in ganz Deutschland. „Nehmen Sie Platz im Sonderzug nach Pankow für eine unvergessliche Zeitreise durch die 50 Jahre Panik-Rock“, schreibt der Veranstalter in einer Ankündigung auf seiner Internetseite. Tickets kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse zahlen Gäste 20 Euro. Karten gibt es über den Online-Shop www.rogschticket.de. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Neukirchen-Vluyn feiert in der Kulturhalle

Unter dem Motto „komm als Gast, geh als Freund“ sind die Bürgerinnen und Bürger in Neukirchen-Vluyn in die Kulturhalle, Von-der-Leyen-Platz 1, geladen. DJ Rigosa und Carlos Dee Lite sorgen für die Musik an dem Abend, der ab 19 Uhr beginnt. Karten für die Veranstaltung kosten im Vorverkauf neun Euro, an der Abendkasse 12 Euro. Infos: https://www.kulturhalle-kuca.de/Veranstaltungen

Das traditionelle Maibaumaufstellen gehört in vielen Städten dazu. Auch in Neukirchen-Vluyn wird im Dorf Neukirchen ein Maibaum aufgestellt. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Vorher lädt der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen und Kulturprojekte Niederrhein um 16 Uhr ins Dorf Neukirchen zur Maibaumaufstellung ein. „Um 15 Uhr treffen sich bereits die Trachtenträger des Heimat- und Verkehrsvereins vor der Dorfkirche, um im Rahmen eines Umzuges den Maibaum abzuholen. Unterstützt werden sie dabei durch Trommelwirbel von Willi Z. und Achim Theußen, den Perkussionisten der Bossa Rhenum Samba Band“, heißt es auf der Internetseite der Stadt. Weitere Infos: https://www.neukirchen-vluyn.de/

