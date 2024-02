Tannenbaum-Ärger in Moers: Wann werden sie endlich abgeholt?

Moers Wochenlang liegen in Moers die Weihnachtsbäume herum und warten auf ihre Abholung. Diese verzögert sich massiv. Ist jetzt ein Ende in Sicht?

Der zweite Monat des Jahres 2024 ist bereits mehrere Tage alt, die Karnevalstage stehen kurz bevor – und in Moers liegen nach wie vor Tannenbäume am Straßenrand, die auf ihre Abholung warten. Wie berichtet, sprach die zuständige Enni von einer „nie dar gewesenen Krankheitswelle“ unter den Mitarbeitenden, die das Einsammeln der Weihnachtsbäume massiv verzögert. Auch heute noch klagen und spotten Moerserinnen und Moerser in sozialen Netzwerken über die Situation. Die meisten haben wenig Verständnis für die außergewöhnliche Lage, andere machen sich über die Situation mit spitzen Kommentaren lustig.

Jetzt gibt es Neuigkeiten: Am vergangenen Wochenende (3. und 4. Februar) sei die Abteilung Abfallentsorgung „ein großes Stück weitergekommen“, wie Enni-Sprecher Herbert Hornung auf Anfrage der Redaktion berichtet. Drei Fahrzeuge waren hier im Einsatz. Auch am Montag konnten die Abfuhren in den Stadtteilen Asberg, Scherpenberg und Schwafheim abgeschlossen werden. „Bleibt lediglich noch der Stadtteil Eick-Ost. Nachdem wir auch hier heute bereits begonnen haben, werden wir hier die letzten Weihnachtsbäume morgen abholen“, kündigt Hornung an.

Tannenbaum-Abholung in Moers: Wann alle Bäume weg sein sollen

Wenn alles funktioniert, sollte das Moerser Stadtgebiet also ab Dienstag frei von Tannenbäumen sein. „Sollten dennoch noch vereinzelte Bäume am Wegesrand liegen, wäre eine Information über unsere Kundenzentren oder die Enni-Homepage sinnvoll“, so der Sprecher. Dort könnten Bürgerinnen und Bürger Störungen, Mängel sowie Beschwerden mitteilen.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland