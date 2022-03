Tankstellenraub: Verhandlung gegen Kamp-Lintforter vertagt

Kamp-Lintfort. Ein 19-Jähriger muss sich wegen Tankstellenüberfällen vor Gericht verantworten. Zur Verhandlung erschien er aber nicht – wegen eines Unfalls.

Kaum hatten die Zuschauer und Richter am Mittwochmorgen im Moerser Amtsgerichtssaal Platz genommen, da war die für 9 Uhr angesetzte Hauptverhandlung gegen einen 19-jährigen Kamp-Lintforter schon wieder vorbei: Der wegen zweier Raubüberfälle auf eine Tankstelle in Alpen Angeklagte hatte eine Viertelstunde vor Verhandlungsbeginn seiner Jugendgerichtshelferin mitgeteilt, dass er nach einem Fahrradunfall im St. Bernhard-Hospital liege.

Die beiden Überfälle, die dem 19-Jährigen zur Last gelegt werden, ereigneten sich im Mai und Juni vergangenen Jahres. Laut Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte am 22. Mai und am 4. Juni eine Tankstelle in Alpen überfallen und – einmal unter Vorhalt eines Messers – die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Bei der ersten Tat soll er 305 Euro erbeutet haben.

Zwei Tage später habe er zudem laut Anklage in der Nähe der Tankstelle eine Hausbewohnerin mit einem Messer bedroht und sie zur Herausgabe von Geld aufgefordert. Als die Frau um Hilfe schrie und daraufhin Zeugen herbeieilten, sei er geflüchtet. Bei dem zweiten Überfall im Juni soll er dann ohne Beute geflüchtet sein.

Nachdem der 19-Jährige wegen einer Therapiemaßnahme bislang von der Haft verschont geblieben war, solle nun geprüft werden, ob er wieder in Haft genommen werden müsse, so der Vorsitzende Richter Johannes Huismann. Aktuellen Berichten zufolge scheine der Kamp-Lintforter nach seiner Therapie wieder rückfällig geworden sein, sagte Huismann. Mit einem neuen Termin für die Hauptverhandlung rechne er erst im Sommer. (gag)

