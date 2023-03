In Moers hat ein 20-Jähriger an einer Tankstelle eine Frau mit einem Messer bedroht (Symbolbild).

Kriminalität Tankstelle in Moers: 20-Jähriger bedroht Frau mit Messer

Moers. Zwischenfall an einer Moerser Tankstelle: Ein Mann mit Corona-Maske holt ein Messer aus seinem Wagen – möglicherweise nicht die einzige Straftat.

Ein Mann aus Neukirchen-Vluyn hat am Dienstagmorgen in Moers die Filialleiterin einer Tankstelle mit einem Messer bedroht.

Der 20-Jährige betankte laut Polizei seinen Wagen gegen 6.40 Uhr an einer Tankstelle auf der Dr.-Berns-Straße. Eine Mitarbeiterin der Tankstelle erkannte den Mann beziehungsweise den Wagen wegen eines zurückliegenden Tankbetruges wieder und rief die Polizei. Parallel dazu sprach die Filialleiterin ihn an, während er tankte. Der 20-Jährige, der einen dunklen Mund-Nasen-Schutz trug, beendete den Tankvorgang, holte ein Messer aus dem Wagen und bedrohte die Filialleiterin damit.

Sie ging zur Seite und ließ den Mann wegfahren, er flüchtete in Richtung des Kreisverkehrs Am Jostenhof. Die Polizisten konnte ihn auf der Geldernschen Straße stellen und vorläufig festnehmen. Unter dem Beifahrersitz lag ein etwa 20 Zentimeter langes Küchenmesser. Ermittlungen ergaben, dass die an dem blauen Peugeot angebrachten Kennzeichen gestohlen waren und nicht zu dem Fahrzeug gehörten.

Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, unter anderem wegen räuberischen Diebstahls. Die Mitarbeiterin der Tankstelle blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

