An einer Schule in Moers haben Unbekannte erheblichen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen. Symbolbild.

Vandalismus Täter richten erheblichen Schaden an Schule in Moers an

Moers. Türen besprüht, Überdachung beschädigt: Unbekannte haben in Moers eine Schule erheblich beschädigt. Vor Ort finden Polizeibeamte Spuren.

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag das Gymnasium Rheinkamp in Moers beschädigt. Das berichtet die Polizei am Montag. Danach beschmierten die Unbekannten die Türen der Schule. Sie sprühten mit blauer Farbe die Schriftzüge „TOK“, „ACAB“ und „Vandal“.

Außerdem beschädigten sie das Holz einer Überdachung und traten eine Schiebetür aus den Angeln. Polizeibeamte fanden mehrere zerbrochene Bierflaschen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Moers, 02841 / 1710.