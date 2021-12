Täter klauen Tresor aus einem Einfamilienhaus in Moers

Moers. In Moers haben bislang unbekannte Täter am Wochenende einen Tresor aus einem Haus geklaut. Jetzt sucht die Polizei Hinweise zu dem Einbruch.

In Moers haben bislang unbekannte Täter am Wochenende bei einem Einbruch einen Tresor geklaut. Das berichtet die Polizei im Kreis Wesel am Montag. Demnach sind die Täter zwischen Freitag und Sonntag in ein Einfamilienhaus am Alexander-Fleming-Weg in Moers eingebrochen.

Sie hebelten eine Balkontür im ersten Stockwerk auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie alle Räume. Die Täter nahmen einen Tresor mit. Die Polizei in Moers bittet um Hinweise. Mögliche Zeugen können sich unter 02841 / 1710 melden.

