Täter erbeuten bei Einbruch in Kamp-Lintfort Bargeld

Kamp-Lintfort. Einbruch in Kamp-Lintfort: Die Täter durchwühlen zwei Wohnungen. Die Polizei hat eine Vermutung, wie sie ins Haus gekommen sind – Zeugen gesucht.

Bislang unbekannte Diebe haben am Mittwoch in Kamp-Lintfort zwei Wohnungen durchwühlt und Bargeld gestohlen. Wie die Polizei im Kreis Wesel am Donnerstag berichtet, drangen sie in ein Einfamilienhaus mit zwei Wohneinheiten an der Hoerstgener Straße ein.

Die Täter verschafften sich vermutlich Zugang über ein Fenster im Erdgeschoss. In einem Fall stahlen sie Bargeld aus der Wohnung. Was sie aus der anderen Wohnung stahlen, ist derzeit nicht bekannt, da alle Räume durchwühlt waren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, 02842 /9340.

