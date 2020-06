Die Enni-SwinGolf-Anlage in Moers öffnet am Donnerstag.

Freizeit SwinGolf-Anlage in Moers öffnet zum langen Wochenende

SwinGolf in Moers ist beliebt, die Anlage musste aber wegen Corona geschlossen bleiben. Das ändert sich jetzt, es gelten bestimmte Regeln.

Moers. Die Enni SwinGolf-Anlage in Moers öffnet rechtzeitig zum langen Wochenende. Interessierte können ab Donnerstag, 11. Juni spielen. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften. Die Spielbahnen am Sportpark Rheinkamp sind rund 80 bis 100 Meter lang.

Alles was man zum Spielen benötigt, erhält man am Starthaus. Selbstverständlich müssen aktuell auch auf der Anlage noch einige Hygienevorschriften eingehalten werden. So darf sich immer nur eine bestimmte Anzahl Spielerinnen und Spieler auf der Anlage aufhalten, und bei der Ausleihe der Schläger muss eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden.

Kinder zahlen 6,50 Euro, Erwachsene 8,50 Euro für eine Runde SwingGolf, alle Infos auf www.enni.de und www.esn-eg.de/location/swingolf. Öffnung: freitags, samstags und sonntags – 11 bis 18 Uhr, feiertags 10 bis 18 Uhr (wetterbedingt können die Zeiten abweichen). Letzte Schlägerausgabe ist zwei Stunden vor Schließung. Swingolf ist zurzeit nur mit Voranmeldung möglich: 02841 / 884480, team-event@esn-eg.de.