Unwetter in Moers: Feuerwehr zieht Bilanz der Sturm-Nacht

Moers. Am Donnerstagabend gab es heftige Unwetter auch am Niederrhein. Am Morgen danach berichtet die Feuerwehr in Moers über ihre Einsätze.

In Moers hat Sturmtief Lambert vergleichsweise geringe Schäden hinterlassen. Zwei Einsätze meldete die Feuerwehr auf NRZ-Anfrage. In einem Fall mussten die Feuerwehrleute Wasser vom Gelände eines Bauernhofes abpumpen, im anderen Fall abgebrochene Äste von der Humboldtstraße beseitigen. Personen kamen nach aktuellem Stand nicht zu Schaden.

Auch der Polizei im Kreis Wesel sind keine weiteren Schäden in Moers im Zusammenhang mit dem heftigen Unwetter am Donnerstagabend bekannt. In der Nachbarstadt Duisburg gab es über 420 Einsätze. alf

