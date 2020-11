Studenten aus Moers helfen Kindern und Jugendlichen in Not

Moers. Der neue Verein Students for Amani aus Moers engagiert sich für junge Menschen. Aktuell sammeln die Studenten für ein Waisenhaus in Kenia.

Seit seiner Gründung vor einem Jahr setzt sich der Verein Students for Amani aus Moers ehrenamtlich für Gelassenheit und Frieden ein. Das nämlich meint man, wenn man in der kenianischen Amtssprache Swahili von „Amani“ spricht. Und genau das ist es, was die Studierenden aus Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden benachteiligten Kindern und Jugendlichen geben wollen.

Drei der mittlerweile neun ehrenamtlichen Mitglieder sind in Moers aufgewachsen und zur Schule gegangen - so auch Anissa Adewumi. Die 24-Jährige aus Kapellen hat bereits in Hilfsorganisationen mitgewirkt, bevor dann der Wunsch entstand, etwas Eigenes zu starten: „Wir haben gemerkt, dass viele Menschen für einen guten Zweck spenden wollen. Leider fehlt vielen das Vertrauen in die bekannten Organisationen.“

Moerser Studenten sammeln mit dem Projekt Students for Amani Geld für Waisenkinder in Kenia

Dieses Problem will der gemeinnützige Verein angehen. Seine Website wie auch die Social Media-Kanäle sollen die symbolische Brücke schlagen zwischen potenziellen Spendern und kleinen, transparenten Projekten für junge Menschen in Not, denen die mediale Aufmerksamkeit fehlt.

Das erste Projekt, das die Studierenden unterstützen, ist die Übernahme der Bildungskosten von sieben Kindern eines Waisenhauses in Nakuru, Kenia. Für diesen Zweck hat Students for Amani bereits mehr als 4400€ an Spenden gesammelt. Damit konnten die Kosten für Schuluniformen und Taschengeld sowie die Aufnahmegebühren und Schulgelder an der Privatschule gedeckt werden.

Diese Schulform ist laut Yunus Kaplan, zuständig für Finanzielles bei Students for Amani, elementar für die Zukunftssicherung der Kinder: „Nur auf einer Privatschule haben die Schüler Hoffnung auf ein Studium. Das können wir ihnen ermöglichen.“ Und es lohnt sich: Regelmäßige Telefonate mit der Repräsentantin in Kenia haben gezeigt, dass die Kinder ohne Geldsorgen deutlich gelassener zur Schule gehen würden.

In Zukunft sind auch regionale Projekte geplant

Doch die Coronapandemie nimmt momentan großen Einfluss auf die Situation der Schüler. „Seit Mitte des Jahres sind die Schulen in Kenia geschlossen. Statt im Internat müssen die Kinder nun zu Hause lernen. Online-Unterricht wurde versucht, ist aber gescheitert, da viele Haushalte in Kenia kein WLAN haben. Stattdessen sind teure Internetaufladekarten nötig. Da sich das nicht jeder leisten kann, haben manche Kinder aktuell gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Lehrer“, schildert Anissa Adewumi. Darum wolle Students for Amani nun mit der nächsten Überweisung einen Tutor engagieren, der die Kinder bis zum Ende des Jahres unterstützt.

Auch wenn die Vereinsarbeit mit dem Ausfall vieler Spendenveranstaltungen durch Corona erschwert wurde, planen die Ehrenamtler bereits zukünftige Projekte. Dabei beschränken sie sich indes nicht allein auf Afrika, auch regionales Engagement werde angepeilt. „Für uns steht im Vordergrund, dass die Projekte sozial nachhaltig sind und Kindern und Jugendlichen zugute kommen“, erläutert Adewumi. Zudem müssen die Organisationen transparent sein, schließlich sei das auch der Anspruch von Students for Amani, wie Yunus Kaplan ergänzt: „Wir wollen, dass die Spender ein Projekt auswählen können und dann genau wissen, dass ihr Geld dort auch zu 100 Prozent ankommt.“