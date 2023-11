Stromausfall in Moers: Einbrecher wüten im Trafo-Raum

In Moers sind Einbrecher in das ehemalige Edeka-Zentrallager eingebrochen (Symbolbild).

Moers. Einbruch in das ehemalige Edeka-Zentrallager in Moers: Worauf die Täter es abgesehen hatten und welchen Schaden sie angerichtet haben.

Am frühen Samstagmorgen drangen Unbekannte in den Traforaum eines ehemaligen Zentrallagers an der Chemnitzer Straße ein und manipulierten an den Schaltschränken, wodurch es zu Stromausfällen in dem Bereich kam.

Gegen 6.30 Uhr informierte ein Anwohner den Energieversorger über einen Stromausfall in seiner Wohnung. Durch einen Versorgungsmitarbeiter fiel dann der Einbruch auf. Die Täter verschafften sich durch eine Tür Zugang zur Tiefgarage des ehemaligen Lagers. Von hier aus brachen sie die Tür dortigen Traforaum auf.

Aus den Schaltkästen entfernten sie sämtliche Sicherungen, mutmaßlich um an die verlegten Kabel heranzukommen. Durch die Manipulationen an den Schaltschränken fiel in einigen Bereichen der Chemnitzer Straße und der Wallstraße der Strom aus. Auch die Straßenbeleuchtung in diesem Bereich und ein Hausanschluss der Deutschen Bahn waren betroffen.

Beute machten die Einbrecher nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die am frühen Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Chemnitzer Straße gemacht haben. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 02841 / 1710 bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden.

