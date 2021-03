Tierschutz Streunerkatzen kämpfen in Kamp-Lintfort ums Überleben

Kamp-Lintfort. Der Tierschutzverein Kamp-Lintfort kümmert sich um Streunerkatzen. Trotz Schutzverordnung, die die Kastration vorschreibt, nimmt es kein Ende.

Gerade scheint die Winterzeit mit bitterer Kälte, Eis und Schnee vorüber zu sein. Die ersten Gedanken an Sonne und Frühling kommen auf. Viele Menschen haben den Schnee bei blauem Himmel genossen. Für alle frei lebenden Streunerkatzen war es jedoch eine schwierige Zeit, teilt der Tierschutzverein mit.

Den Tierschutzverein Kamp-Lintfort erreichten viele Anrufe. Kranke und geschwächte Tiere waren gefunden

Der rote Tobi. Foto: Tierschutzverein

worden. Diese fanden kein Futter mehr, waren Kälte und Schnee ausgesetzt, ihr Immunsystem war geschwächt. Den meisten konnten die Tierschützer helfen. Die Katzen wurden ärztlich versorgt und betreut und in die Freiheit entlassen oder vermittelt. Und doch kam für einige jede Hilfe zu spät.

Waisenkinder auf dem Werksgelände

Besonders hart traf es die Allerkleinsten. Ein Beispiel ist der kleine schwarze Hannes. Der Notruf kam von einem Werksgelände. Dort waren zwei verwaiste, völlig unterkühlte Katzenkinder gefunden worden – eine Handvoll Leben, das menschlicher Hilfe bedurfte. Der Rund-um-die-Uhr-Dienst der Pflegestelle begann. Trotz aller Bemühungen hat es nur der kleine Hannes geschafft. Das ist für die Ehrenamtlichen immer eine traurige Erfahrung, wenn alles Bemühen doch vergebens war.



Mehr Glück hatten vier Winzlinge, die Spaziergänger am Rande eines Waldstückes gefunden hatten. Der Verein nahm die unterkühlten Flaschenkinder in seine Obhut. Der kleine rote Tobi, seine schwarz-weiße Schwester Emma und ihre Geschwister entwickeln sich gut und werden in ein schönes Zuhause umziehen können.



Das ist nur der Anfang, denn mit Beginn der wärmeren Jahreszeit werden wieder zahlreiche kleine Katzen mit unbestimmtem Schicksal geboren. Der Tierschutzverein kastrierte im Jahr 2020 nach eigenen Angaben mehr als 350 Katzen. Trotz der Katzenschutzverordnung scheint das Schicksal der zahlreichen Streunerkatzen keine Ende zu finden. Also heißt es weitermachen. Deshalb bittet der Tierschutzverein um Spenden: Sparkasse Duisburg, DE04 3505 0000 0760 1244 79.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!